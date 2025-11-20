이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오 스타'

전 야구 선수 김병현이 '빚 300억'설에 대해 직접 해명했다.19일 방송된 MBC '라디오 스타' 비정상 파수꾼 회담 특집에서는 김병현이 출연해 근황과 창업 경험을 얘기했다.이날 방송에서 김병현은 "KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 '연쇄창엄마'라는 별며이 생겼다. 라멘집, 스테이크집, 태국 식당 등 다양한 창업을 했지만 여러 이유로 폐업을 겪었다"고 털어놨다.이어 그는 폐업 이유에 대해 "태국 식당은 요리사분이 바뀌니 맛이 달라졌고, 스테이크 집은 광우병 사태, 라멘집은 일본 불매 운동 때문이었다"며 웃픈 경험을 고백했다.또한 그는 선수 시절 총 연봉이 약 300억이었음을 언급하며 "'연봉 300억, 빚 600억' 농담이 사실처럼 퍼졌지만 실제로는 아니다. 은행에서도 연락이 와서 물어보더라. 그래서 대출 안 받고 현금으로 샀다"고 덧붙였다.김병현은 현재 요식업에 집중하며 "10년은 요식업을 할 거고, 앞으로도 충분히 운영할 수 있는 자금이 있다. 5년은 거뜬하다"며 "야구 쪽으로는 이후에 돌아갈 계획이다"며 빚 해명과 동시에 포부도 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr