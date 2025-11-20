사진= tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

물리학자 김상욱 교수가 심근경색 직전의 위기를 겪은 뒤 건강을 회복했다고 밝혔다.지난 19일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 김상욱 교수가 출연했다. 그는 지난 추석 연휴 당시 심근경색 직전 상태였다고 말했다.김상욱은 "전조 증상을 돌이켜 보니 올해 8월부터 있었다. 속이 더부룩하고 소화 불량 같은 느낌이라 대수롭지 않게 여겼다"고 설명했다. 이어 "9월쯤 되니 등산이나 달리기를 할 때 명치가 답답했다. 처음 느끼는 감각이라 이상하게 생각했지만 증상이 오래 가지 않아 넘겼다"고 말했다.그는 지병이 없었다고 밝혔다. 김상욱은 "심장 관련 통증은 한 번도 없었다. 디스크나 소화 문제만 있었다"며 "9월 중순쯤 찾아보니 협심증 증상과 비슷하더라. 큰 병원은 한 달 반 뒤에야 진료가 가능하다고 해서 예약만 하고 기다리고 있었다"고 말했다.추석 당일에는 증상이 급격히 나빠졌다고 했다. 그는 "밤 11시쯤 아무것도 하지 않았는데 통증이 왔다. TV를 보고 있는데 갑자기 명치가 아팠다. 아내에게 말했더니 바로 병원에 가자고 하더라"고 전했다.이어 "아내도 평소에는 '내일 가자' 하는 스타일이고 나도 '지금 가도 응급실인데 가야 하나' 생각했는데, 추석이라 내일도 응급실이라더라. 지금 가면 덜 복잡하겠다 싶어 갔다"고 덧붙였다.응급실 검사 후 상황은 급박했다. 김상욱은 "의사가 피 검사와 심전도를 보고 위험하다고 했다. 당장 입원해야 하고 새벽에 바로 수술해야 한다며 지금 집에 보내줄 수 없다고 했다"고 회상했다. 그는 즉시 중환자실로 옮겨졌다.김상욱은 당시 상황에 대해 "소변 줄을 차니 현실감이 없었다. 화장실에 가겠다고 했더니 혼자 다녀오는 건 위험해서 안 된다고 하더라"고 설명했다.그는 다음 날 스텐트 시술을 받았지만, 출혈이 쉽게 멈추지 않아 20시간 넘게 움직이지 못했다고 밝혔다. 김상욱은 "한 자세로 누워 중환자실 천장만 바라보고 있었다"고 말했다.중환자실에서도 원고 마감과 스텐트 시술 원리를 떠올렸다는 김상욱의 말에 유재석은 놀라움을 보였다. 김상욱은 "그때는 모든 게 초현실적으로 느껴졌다. 이게 나에게 일어나는 일이 맞나 싶었다. 퇴원하고 나서야 위험했음을 실감했고, 그 다음에서야 인생을 돌아보게 됐다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr