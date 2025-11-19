배우 김도연이 신인여우상을 수상했다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 제46회 청룡영화상은 배우 한지민과 이제훈이 지난해에 이어 진행을 맡았으며, 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
이날 김도연은 '아메바 소녀들과 학교괴담:개교기념일'로 신인여우상을 받았다. 그는 눈물을 흘리며 "사랑스럽고 패기 넘치는 영화를 만들어주신 감독님 정말 감사드린다, 감독님을 보고 있으면 영화에 대한 순수한 사랑과 열정이 느껴져서 늘 힘이 됐다"라고 말했다.
그러면서 "아이돌로 처음 데뷔했다. 무대에서 노래하고 춤추는 모습을 보고 좋아해 주신 팬분들이 많은데, 연기하는 지금 모습도 늘 응원해 주셔서 감사하다"라고 덧붙였다. 이어 김도연은 "상이 큰 의미가 아닐 거라고 생각했었는데, 막상 받으니까 이런 인정을 받고 싶었나보다는 생각도 들고, 이 상이 내가 연기 해나가는 데 있어서 큰 힘이 될 것 같다. 앞으로 더 많이 생각하고, 고민하고, 하지만 주저하지 않는 그런 배우가 되겠다"라고 밝혔다.
류예지 텐아시아 기자
