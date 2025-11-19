허니제이, 결혼 3주년 자축…“내년에 또 놀자”

댄서 허니제이가 결혼기념일을 자축했다.허니제이는 18일 자신의 계정에 "#3주년 결혼기념일 행복했다 재밌었다 내년에 또 놀자"라는 글과 함께 여러 장의 사진, 동영상을 게재했다.공개된 사진 속 허니제이는 남편 정담과 다양한 추억을 쌓는 모습.한편 허니제이는 Mnet '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 2022년 1살 연하의 패션업계 종사자인 정담과 결혼, 이듬해 딸 러브를 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr