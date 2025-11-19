사진=쿠팡플레이X지니TV 오리지널 시리즈

1998년생 나무엑터스 소속 배우 이정하가 첫 등장부터 확실한 존재감을 각인시켰다. 나무엑터스에는 박은빈, 송강, 이준기 등 유명 배우가 다수 소속됐다.지난 17일 첫 방송 된 쿠팡플레이X지니TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'에서 이정하는 박격포병 출신의 엘리트 공대생 '박정환' 역으로 등장해, 안정된 눈빛과 여유로운 태도로 상황을 냉정하게 바라보는 인물을 설득력 있게 표현했다.'UDT: 우리 동네 특공대' 1, 2회에서 박정환은 예비군 훈련장에서 진행된 총기 분해·조립 테스트를 차분한 눈빛과 빠른 판단으로 완수하며 눈길을 끌었다. 예기치 않은 상황에서도 논리적으로 상황을 정리해 나가는 모습은 그의 현실적인 성향을 드러내며 존재감을 한층 더 공고히 하기 충분했다.정남연(김지현)의 딸 민서의 레벨테스트를 돕는 섬세한 배려 뒤, 외출 준비를 하는 박정환의 짧은 생활 장면이 그려졌다. 정돈된 드레스룸과 세심하게 갖춰진 소품들 속에서 특별한 설명 없이도 절제된 말투와 행동은 그가 안정된 환경에서 자라온 인물임이 자연스럽게 드러나며 캐릭터에 대한 궁금증을 자극했다.이정하는 박정환의 냉정함과 '이성적인 조율자'의 면모를 절제된 표현으로 안정감 있게 구축하며 첫 회부터 이목을 집중시켰다. 데뷔 이후 특유의 순수한 매력으로 많은 사랑을 받아온 그가 이번 작품에서 이전과는 또 다른 이미지 변신으로 시선을 끄는 가운데, 앞으로 극 안에서 어떤 판단과 선택으로 활약을 펼쳐나갈지 더욱 기대가 커진다. 이정하는 'UDT: 우리 동네 특공대' 외 올해 드라마 'ONE 하이스쿨 히어로즈', '굿보이', 영화 '괜찮아 괜찮아 괜찮아!', '빌리브 - 빙신'에도 캐스팅돼 활약했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 매주 월, 화요일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며 ENA에서 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr