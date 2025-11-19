사진=김종국·하하 식당 SNS

SBS '런닝맨' 멤버들이 지예은 복귀 기념 회식을 진행했다.지난 17일 하하와 김종국이 운영하는 고깃집 인스타그램에는 "언제나 즐거운 식당❤️‍🔥"이라는 문구와 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 '런닝맨' 멤버들이 단체 회식을 즐기고 있는 모습. 유재석부터 가게 주인인 김종국과 하하 그리고 지석진, 최다니엘, 양세찬 여기에 최근 활동 중단 후 복귀한 지예은까지 모두 모여 미소를 짓고 있었다.그러나 송지효의 모습이 보이지 않자 일부 누리꾼들은 "송지효는 어디 있나요?"라고 물었다. 식당 측은 "송지효 님 지각!"이라는 댓글을 남겨 불필요한 오해를 차단했다.한편 '런닝맨'은 10년 넘게 시청자들의 일요일 저녁을 책임지고 있는 대한민국 대표 롱런 예능이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr