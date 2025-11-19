변윤석 / 사진제공=하이퍼나인엔터테인먼트

배우 변윤석이 하이퍼나인엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새로운 시작을 예고했다. 기존 예명 서우진에서 본명인 변윤석으로 활동명도 바꿨다.19일 하이퍼나인엔터테인먼트는 "변윤석은 안정감 있는 연기와 깊이 있는 캐릭터 해석으로 다양한 작품에서 존재감을 드러내 온 배우다. 오랜 시간 쌓아온 탄탄한 연기 역량을 기반으로 더욱 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.변윤석은 드라마 MBC '꼭두의 계절', '좋은 사람' tvN '크로스', '인현왕후의 남자', KBS1 '정도전', '나인: 아홉 번의 시간 여행' 등 다수의 작품 속에서 신뢰감 있는 연기와 밀도 높은 캐릭터 표현을 선보여왔다.영화 '궁합', '강남 1970', '울언니', '설계, '결정적 한방' 등 여러 작품에서 섬세한 감정 연기부터 현실적인 생활 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다. 기존 예명 서우진으로 활동해온 그는 앞으로는 본명인 변윤석으로 활동을 이어가며 새로운 이미지 구축과 연기적 확장을 예고했다.새 소속사에서 새 출발을 알린 변윤석은 현재 다양한 장르의 작품 제안을 받고 차기작을 검토 중이다. 드라마와 영화는 물론, 다채로운 포맷의 콘텐츠를 통해 한층 확장된 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr