변윤석 / 사진제공=하이퍼나인엔터테인먼트
배우 변윤석이 하이퍼나인엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새로운 시작을 예고했다. 기존 예명 서우진에서 본명인 변윤석으로 활동명도 바꿨다.

19일 하이퍼나인엔터테인먼트는 "변윤석은 안정감 있는 연기와 깊이 있는 캐릭터 해석으로 다양한 작품에서 존재감을 드러내 온 배우다. 오랜 시간 쌓아온 탄탄한 연기 역량을 기반으로 더욱 폭넓은 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

변윤석은 드라마 MBC '꼭두의 계절', '좋은 사람' tvN '크로스', '인현왕후의 남자', KBS1 '정도전', '나인: 아홉 번의 시간 여행' 등 다수의 작품 속에서 신뢰감 있는 연기와 밀도 높은 캐릭터 표현을 선보여왔다.

영화 '궁합', '강남 1970', '울언니', '설계, '결정적 한방' 등 여러 작품에서 섬세한 감정 연기부터 현실적인 생활 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다. 기존 예명 서우진으로 활동해온 그는 앞으로는 본명인 변윤석으로 활동을 이어가며 새로운 이미지 구축과 연기적 확장을 예고했다.

새 소속사에서 새 출발을 알린 변윤석은 현재 다양한 장르의 작품 제안을 받고 차기작을 검토 중이다. 드라마와 영화는 물론, 다채로운 포맷의 콘텐츠를 통해 한층 확장된 활동을 이어갈 예정이다.

