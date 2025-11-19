[종합] '24살에 결혼' 이요원 "다시 돌아가면 안 해"…♥남편 최애 대화는 "남들 뒷담화"('이민정MJ')

사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '이민정MJ' 영상 캡처

24살 결혼했던 이요원이 다시 태어나면 이른 결혼은 하고 싶지 않다고 밝혔다.18일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '애들은 가라. 육아동지들과 떠나는 해방캠핑. 이요원 광광 울고 감'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이민정은 육아 동지 지인들과 '육아 해방 캠핑'을 떠났다. 그는 "실감이 안 난다. 아이들 없이 고기를 구워 먹을 수 있다니"라며 기뻐해 웃음을 자아냈다. 육아 동지 멤버로는 배우 이요원을 비롯해 아들 친구의 학부모나 같은 농구팀인 학부모들이 포함됐다.아이들에 대해 이야기하던 중 이민정은 이요원에게 "첫 아이를 낳았을 때 몇 살이었냐"고 물었다. 이요원은 "24살"이라고 답했다.이민정은 "완전 아기다"라고 놀라며 "다시 돌아가도 어릴 때 결혼할 거냐"고 질문했다. 이요원은 "아니다. 다시 돌아가면 24살에 결혼 안 할 거다. 여배우로 아쉬움도 있지만 여자로서 굳이 일찍 결혼할 필요 없다고 생각한다. 정말 결혼이 하고 싶은 분 아니라면"이라고 솔직하게 답했다.결혼 23년 차 이요원은 남편과의 대화 주제에 대해 "부부가 오래 살면 결국 애들 얘기밖에 안 한다"고 말해 공감을 자아냈다. 이어 "남편이 제일 좋아하는 대화가 남들 뒷담화다. 처음에는 저는 싫었다. 그런데 제가 같이 맞장구 안 쳐주니까 섭섭해하더라"고 밝혔다. 그러면서 "내가 T라서 공감 능력이 없잖나. 그런데 그런 걸 원하는 거 같아서 이제는 같이 해주니까 좋아한다. 이제는 내가 한술 더 떠서 화내면 자기가 멈추더라"며 웃음을 자아냈다.이요원은 6살 연상의 프로골퍼 출신 사업가 박진우 씨와 2003년 결혼, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr