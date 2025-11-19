사진=TV CHOSUN '다음생은 없으니까' 방송분

TV CHOSUN '다음생은 없으니까' 김희선이 긴급 투입된 생방송에서 성공적인 재기를 이뤘지만, 동시에 남편 윤박과 고원희의 퇴출 공조가 예고되면서 불안감을 드높였다.지난 18일 방송된 TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'(연출 김정민/극본 신이원/제작 티엠이그룹, 퍼스트맨스튜디오, 메가폰) 4회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 2.2%를 기록했다.조나정(김희선 분)은 100대 1의 경쟁률을 뚫고 스위트 홈쇼핑 경력 지원 채용에 합격한 것을 축하하기 위해 구주영(한혜진 분), 이일리(진서연 분)와 축하 파티를 가졌다. 다만 직장에서의 현실은 녹록지 않았다. 다른 인턴들과 식사를 하던 조나정에게 지나가던 쇼호스트 후배들이 복귀에 대한 축하와 함께 "메인 방송 안 해본 사람들이랑 같나요?"라는 비아냥을 던진 것. 이에 앙숙인 양미숙(한지혜 분)이 "기분 묘하게 더럽네"라고 말을 던진 후 인턴 모두가 나가버려 조나정을 당황하게 했다.이어 조나정은 송예나(고원희 분)가 상무 서경선(김영아 분)에게 조나정의 멘토를 하기 싫다며 "옛날에도 궁합 안 맞아서 대판 싸운 거 아시잖아요"라고 반발하는 모습을 목격한 후 위기를 감지했다. 조나정은 송예나를 찾아가 "내가 진짜 많이 노력할 테니까 나 좀 이끌어주라"라고 자존심을 버린 채 굽혔지만, 송예나는 조나정을 연달아 함정에 빠뜨리는 데 이어 "왜 언니가 잘못 들어놓고 저희한테 덤터기를 씌우죠?"라며 망신을 줘 조나정을 분노하게 했다.송예나는 조나정에게 엄청난 양의 서류를 던진 후 퇴근 시간 전까지 제출하라고 지시하는가 하면, 서경선과의 회식에 참석하라며 조나정을 계속해서 괴롭혔다. 결국 조나정은 남편 노원빈(윤박 분)과 친정엄마까지 아이들을 맡아줄 수 없자 동네 친구 황진희(임윤비 분)에게 어렵게 부탁을 건네 회식에 참여했다. 조나정은 송예나의 지시를 마무리하느라 저녁도 못 먹은 채 노래방까지 쫓아갔지만 아이들 때문에 먼저 자리에서 일어난 자신에게 송예나가 "회식도 끝까지 못 지킬 거면서 회사는 왜 들어왔어?"라고 면박을 주자 서글퍼했다.더욱이 허둥지둥 황진희의 집을 찾은 조나정은 자신의 아이들 때문에 독서실로 쫓겨나게 된 황진희의 첫째 딸이 자신에 대한 원망을 쏟아내는 말을 듣게 됐고, 사춘기 딸의 말에 미안해하는 황진희에게 "눈치도 없이 시험 기간인 줄 모르고"라며 속상해했다. 그러나 황진희는 밥도 먹지 못한 채 힘들어하는 조나정에게 밥을 차려 주며 "어쨌든 니가 내 꿈 대신 이뤄주고 있는 거야"라고 응원했고, 힘내라는 친구의 따스한 말에 조나정은 펑펑 눈물을 흘렸다.심기일전한 조나정은 송예나에게 새로운 제품 아이디어를 내놨지만, 송예나가 "영양가 있는 아이디어도 없네"라고 구박하자 낙담했다. 그러나 그 뒤 회의에서 송예나가 조나정의 아이디어를 자신의 것처럼 전해 칭찬을 받자, 격분한 조나정은 회의가 끝난 후 송예나에게 항의했다. 심지어 송예나가 "하극상이라고 멘티 평가서에 쓸 거니까. 잘릴 준비나 해요"라고 적반하장으로 나오자, 조나정은 "너야말로 직장 내 괴롭힘으로 고발당할 줄 알아"라며 일침을 날린 후 "니가 감히 잠자는 사자의 코털을 건드려? 넌 이제 나한테 죽었어!"라고 일갈해 통쾌함을 선사했다.그 후 조나정은 송예나의 반대에도 불구하고 농장에서 싱싱한 제철 과일을 판매하자는 의견을 내놔 송예나의 속을 뒤집었다. 그러나 향수를 잔뜩 뿌리고 온 송예나가 사과 농장에서 판매 방송이 시작되기 직전, 벌에게 잔뜩 쏘인 후 쇼크를 일으키면서 현장이 아수라장이 된 상황. 쓰러진 송예나를 데리고 응급실로 향했던 조나정은 서경선으로부터 방송이 안 나가면 모두 다 잘린다는 호통을 듣고 사과 농장으로 달려갔고, 현장에서 즉석으로 앞치마를 스타일링하는 임기응변과 철저한 준비성으로 기적 같은 매출 80%를 이뤄냈다. 이후 회사로 복귀하던 조나정은 서경선으로부터 "참관 그만하고 방송해도 될 거 같더라. 메인은 어렵고 서브부터. 잘 돌아왔다"라는 칭찬과 함께 데뷔전 합격점을 받았다.엔딩에서는 조나정의 방송을 보며 이를 악물었던 송예나가 노원빈을 만나 "나정 언니, 스위트에 있는 거 싫으시죠. 나가게 하면 안 돼요?"라며 조나정의 퇴출을 제안하는 장면이 담겼다. 동시에 회사로 복귀하는 버스에서 기쁨의 눈물을 흘리며 '음소거 파이팅'을 외치는 조나정의 모습이 대비를 이뤄, 앞으로 이어질 스토리에 대한 긴장감과 설렘을 한꺼번에 선사했다.TV CHOSUN 월화미니시리즈 '다음생은 없으니까'는 오는 24일 오후 10시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr