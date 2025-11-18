사진=텐아시아DB

예능 '신인감독 김연경'이 5주 연속 TV-OTT 일요일 화제성 1위를 기록했다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 펀덱스 리포트: K-콘텐츠 경쟁력 분석(11월 2주 차)에 따르면, MBC 예능 '신인감독 김연경'은 TV-OTT 비드라마 부문에서 5주 연속 일요일 화제성 1위, TV-OTT 비드라마 전체에서는 4위를 차지하며 화제성 점수로는 자체 최고를 기하며 독보적인 화제성을 이어가고 있다. 이번 조사는 K-콘텐츠 화제성 분석 기관 굿데이터코퍼레이션이 2025년 11월 10일부터 16일까지 방송 중이거나 방송 예정인 비드라마 중 TV-OTT 192편을 대상으로 뉴스 기사, 블로그/커뮤니티, 동영상, SNS에서 발생한 네티즌 반응을 분석해 17일 발표한 결과다.'신인감독 김연경'은 국내 최초 배구 예능이라는 차별화된 기획과 김연경 감독의 진정성 있는 리더십, 원더독스의 성장 서사를 보여주며 큰 인기를 얻고 있다. 시청률 조사 기관 닐슨코리아에 따르면 지난 16일 방송된 8회는 2049 시청률 2.4%로 5주 연속 2049 일요일 예능 시청률 1위를 차지, 압도적 기세로 일요일 예능 왕좌를 굳건히 수성하고 있다.또 '신인감독 김연경'은 배구 레전드에서 신인 감독으로 변신한 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스의 성장과 도전을 담은 프로그램으로 시청자들의 꾸준한 호평을 받고 있다. 공식 유튜브 채널 '원더독스 라커룸'을 통해 미공개 콘텐츠를 공개하고 있으며, 오는 23일 오후 9시 10분, 대망의 마지막 회가 방송될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr