배우 김의성이 '모범택시3' 시리즈의 최종장이라는 뜻에 대해 유쾌하게 말했다.18일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '모범택시3' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 강보승 감독과 배우 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진, 배유람이 참석했다.'모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰이 원작이다. 오상호 작가가 시즌1, 2에 이어 집필을 맡았다. 시즌1에서 조연출로 참여한 강보승이 시즌3 메가폰을 잡았다.첫 연출작으로 '모범택시3'를 맡게 된 강보승 감독은 연출 포인트에 대해 "시즌3는 완결된 이야기처럼 보였으면 했다. 에피소드마다 다른 사건이 있지만, 앞과 뒤가 조금씩 연결되어 있다. 커다란 하나의 이야기처럼 보이기 위해 노력했다. 점점 재밌어진다"고 자신했다. 이어 "범죄를 소개하는 게 아니라 빌런이라는 사람들과 세계를 묘사하는데 중점을 뒀다"고 덧붙였다.'모범택시3'가 최종장이라는 문구로 홍보된 이유에 대해 이제훈은 "이번 시즌에서는 모든 역량을 쏟아부었다"고 말했다. 강보승 감독은 "3부작이 완결성이 있는 구조니까"라며 "최종장인 것처럼 최선을 다해 만들었다. 보시다 보면 숫자 3이 없어질 것"이라고 귀띔했다. 김의성은 "영원할 순 없다"며 "'모범택시'의 생명은 김도기의 도가니 상태에 따라 달라질 것"이라고 너스레를 떨었다.'모범택시3' 관전 포인에 대해 표예진은 "스케일이 엄청 커졌다. 또 에피소드마다 출연해주는 배우들의 연기가 한층 더 강력하다"고 말했다. 장혁진은 "이번에는 고구마 느낌이 별로 없다. 사이다를 위한 빌드업 같은 느낌"이라고 밝혔다. 강보승 감독은 "내가 '낭만닥터 김사부3' 공동 연출을 했다. 시즌3에 대해서는 자신이 있다"고 강조했다.'모범택시3'는 오는 11월 21일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr