사진=채널A '4인용식탁'

'4인용식탁' 주현미가 약사에서 가수가 된 이유를 밝혔다.17일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'은 가수 주현미 편으로 절친 김범룡, 김수찬이 함께했다.이날 주현미는 자신의 행사 스케줄을 밝혔다. 김수찬이 "현미 쌤이 요즘 행사 철이다 보니까 벌이가 괜찮으시다. 저도 공연철이라 (벌이가) 괜찮다"고 이야기했다.주현미는 "하루에 두세 군데 하냐. 우리 어릴 때도 그랬다"면서 "나는 여러 군데 못 한다. 행사는 하루에 하나다. 내가 제일 한가하구나"라고 말했다. 이에 김범룡은 "벌어놓은 사람은 하루에 하나 하는 거다. 나 같이 재산 한방에 탕진한 사람은 두 군데씩 해야지"라고 토로해 웃음을 자아냈다.약사 출신 가수인 주현미는 "집안 장녀라서 경제적 부분을 책임져야 했다. 당시 여자가 안정적으로 돈을 벌 수 있는 게 약사였다. 엄마가 전공을 선택해 줬다"고 털어놨다. 1984년 약국을 개업했지만, 남산 아래 외전 주택가라 손님이 별로 없었다고.또 주현미는 "졸업 직후 엄마가 곗돈에 꾼 돈으로 약국을 열었다. 그때는 의약분업 전이라 약사 재량껏 약을 팔 수 있었는데, 항생제 달라고 하면 '함부로 쓰시면 안 된다'고 설명부터 했다"고 밝혔다. 김수찬은 "돈 벌기 글렀다"며 폭소했다.결국 개업 1년도 안 돼 약국은 폐업했고, 주현미는 "가끔 그 시절 악몽을 꾼다. 금전적 어려움 사람을 피폐하게 만든다"고 고백했다.우연한 기회에 녹음한 데모 테이프 '쌍쌍파티'가 대히트하면서 가수의 길을 걷게 된 주현미는 "남대문 시장 갔는데 길거리에서 나의 목소리가 들리더라. 그때 가창비 0원이었는데, 앨범이 잘되자 2탄을 제안하며 10만원을 받았다"고 전했다. 김범룡은 "엄청 적게 받은 것"이라고 덧붙였다.주현미는 1년 후 '비 내리는 영동교'로 정식 데뷔해 신인가수상을 휩쓸었다. 그는 "어머니 반대가 심했다. '딴따라' 인식이 강해서 다리몽둥이 부러질 줄 알라고 했었다. 약사 선생님이라고 불리던 딸이 술집 가서 밤무대 드레스 입고 진한 화장하고 노래하니까 엉엉 우시더라"고 회상했다."어머니를 어떻게 설득했냐"는 질문에 주현미는 "약국 월 매출 100만원이었는데, 밤무대 출연료가 월 300만원이었다. 3군데 해서 월 900만원에 선불로 받아서 엄마 다 드렸다"고 답해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr