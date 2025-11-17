김수용, 의식 잃고 쓰러져…정밀 검사 진행[TEN이슈]

개그맨 김수용이 촬영 중 의식을 잃고 쓰러져 현재 병원에서 회복 중인 것으로 알려졌다.김수용 측은 16일 "지난 13일 오후 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영을 하던 중 쓰러져 소방 구급대에 의해 인근 병원 응급실로 이송됐다"고 밝혔다.이어 "현재는 의식을 되찾은 뒤 건강 회복을 위해 안정을 취하고 있는 상태"라며 "정확한 원인 파악을 위해 현재 정밀 검사를 진행 중"이라고 설명했다.김수용은 1991년 KBS 1회 대학개그제에 입상하며 방송계에 입문했다. 남희석, 지석진, 김용만 등과 KBS 7기 공채 동기다. 최근 유튜브 채널 ‘조동아리’ 등에서 활발히 활동해왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr