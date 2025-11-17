텐아시아 DB

MBN '한일톱텐쇼'가 막을 내린다.17일 텐아시아 취재 결과, '한일톱텐쇼'는 내달 9일을 끝으로 폐지된다. 이미 마지막 녹화는 최근 진행됐다.'한일톱텐쇼'는 2024년 5월 28일, '한일가왕전'의 후속작으로 처음 막을 올렸다. 시즌1은 지난 8월까지 방송됐다. 이후 재정비 기간을 거쳐 지난달 14일 시즌2를 시작했으나 두 달도 채 되지 않아 종영하게 됐다.시즌 2의 경우 TOP7 멤버 중 강문경이 빠지고 황민호가 빈자리를 채웠다. 이에 따라 강문경은 지난 12일 진행된 TOP7 특집에 자동으로 불참하게 됐다. 당시 녹화는 '현역가왕' 시즌1 TOP7과 시즌2 TOP7이 대결 구도를 이뤄 맞붙는 것으로 기획됐다.당시 제작진 측은 강문경의 불참에 대해 스케줄 상 '한일톱텐쇼'에 비정기적으로 출연할 예정이라고 입장을 내기도 했다. 하지만 프로그램이 폐지됨에 따라 강문경과 TOP7 멤버들의 모습은 더 이상 보기 어려울 전망이다.시즌2는 강문경 외에도 MC진이 교체된 바 있다. 기존 대성, 강남에서 린, 강남 체제로 이뤄졌다.MBN '한일톱텐쇼'는 매주 화요일 밤 9시 50분에 방영되고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr