사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영의 연기 변신이 기대를 모으고 있다.최근 이세영은 자신의 인스타그램에 "재혼황후"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 고급스러운 공간에서 블랙 슈트에 크롭탑을 매치해 세련된 무드를 완성했다. 매끄럽게 떨어지는 자켓 실루엣과 단정한 헤어, 자연스러운 웨이브가 어우러지며 도시적인 분위기를 자아낸다.조명 아래 거울을 마주한 모습에서는 도도하면서도 사랑스러운 매력이 묻어나고, 의자에 앉은 장면에서는 단아함 속에서도 강한 존재감을 드러냈다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 이쁘잖아", "화이팅", "역대급이닷", "헤매코 완벽해" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 1992년생인 이세영은 디즈니+ '재혼 황후'를 통해 정부 역할에 도전해 충격을 자아낸 바 있다. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr