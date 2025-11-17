사진=투썸플레이스

프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스가 배우 박규영과 함께한 '겨울은 스초생, 스초생은 지금' 광고 본편을 공개하며, 본격적인 홀리데이 시즌 캠페인에 돌입했다. 앞서 투썸플레이스는 고민시, 신예은을 연이어 모델로 발탁해 대중의 눈길을 끌었다.투썸플레이스는 시그니처 케이크 '스초생(스트로베리 초콜릿 생크림)'을 겨울 시즌의 상징으로 이끌어가기 위해 올해도 대대적인 광고 캠페인을 전개한다. 지난해에는 절기를 활용한 스토리텔링 캠페인으로 "겨울=스초생"이라는 브랜드 공식을 확립했으며, 그 결과 12월 홀케이크 판매량이 창사 이래 최대치를 기록했다.올해는 '겨울은 스초생, 스초생은 지금' 캠페인을 통해 서사와 스케일을 한층 확장하며, 투썸만의 '영화 같은 광고' 지향점을 더욱 공고히 했다. 30초라는 짧은 시간 안에 쿠키 영상까지 담은 본편 광고는 완결성과 몰입도를 동시에 갖춘 독창적인 크리에이티브가 돋보인다. 지난 10일 공개된 티저 영상은 시네마틱한 무드와 대담한 연출로 기대감을 높이며 공개 하루 만에 조회수 55만 회를 돌파, 높은 관심을 입증했다. 이번 본편은 그 흐름을 이어 투썸의 브랜드 아이덴티티를 감각적으로 확장하며 세계관을 완성한다.본편 영상은 티저에서 암시했던 '스초생을 향한 여정'을 본격적으로 풀어낸다. 보헤미안 스타일의 박규영은 설상차를 직접 몰며 설원을 가로지르고, 화면에는 "만나고 싶었어 스초생"이라는 문구가 등장한다. 장면마다 배치된 창의적인 오브제들이 더해지며, 스초생을 향한 여정의 긴장감과 몰입감이 한층 높아진다. 마침내 딸기가 수북이 올라간 스초생을 마주한 박규영은 케이크를 한 입 맛본 뒤 "드디어... 겨울 맛이야"라고 속삭이며 겨울의 감성을 완성한다.이어 엔딩 크레딧처럼 어두워진 화면 속, 탐지기를 손에 쥔 박규영 앞에 "너도 겨울을 사랑했구나?"라는 붉은 타이포그래피가 등장한다. 영화의 쿠키 영상을 연상시키는 이 장면은 눈여겨볼 관전 포인트로 홀리데이의 또 다른 주인공 '말차 아박 홀케이크'의 등장을 인상적으로 예고한다. 한편 박규영은 박형식과 함께 새 드라마 '각잡힌 로맨스'의 주인공으로 캐스팅됐다고 알려졌다.'말차 아박 홀케이크'는 지난 7월 출시된 '떠먹는 말차 아박'이 3개월 만에 100만 개 판매를 돌파하며 MZ세대 사이에서 큰 호평을 얻은 데에 힘입어 출시됐다. 깊은 말차의 풍미와 부드러운 크림의 조화로 입소문이 퍼지며 홀케이크 출시 요청이 이어졌고, 이를 반영해 올해 홀리데이 라인업에 새롭게 추가됐다.투썸플레이스 관계자는 "이번 본편 광고는 짧은 러닝타임 안에 영화적 감성과 독창적인 크리에이티브를 담아낸 작품"이라며 "올해는 '스초생'을 단순한 시즌 제품이 아닌 겨울을 대표하는 시즌 아이콘으로 자리매김하는 데 집중했고, '말차 아박 홀케이크'를 새롭게 선보여 더욱 달콤한 겨울을 선사할 계획이니 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.본 캠페인은 연말까지 이어지며, 공중파·케이블·디지털 등 전방위 매체와 전국 투썸플레이스 매장을 통해 만나볼 수 있다. 광고비는 가맹점의 매출 및 수익 향상을 통한 동반 성장을 도모하기 위해 투썸플레이스 가맹 본부에서 전액 부담한다. 아울러 홀리데이 시즌을 맞아 오는 19일부터 '투썸하트' 앱에서 홀케이크 사전 예약이 함께 진행된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr