'왕족' 변우석♥'재벌' 아이유 로맨스에 환호…한국서 부진한 디즈니+, K콘텐츠에 힘 싣는 이유[TEN스타필드]

디즈니+ 신작 '21세기 대군부인'이 주인공 변우석, 아이유. / 사진=텐아시아DB

'무빙' 포스터. / 사진제공=디즈니+

루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 총괄 사장. / 사진제공=디즈니

'재혼 황후' 스틸. / 사진제공=디즈니

한국 드라마·영화가 디즈니+의 글로벌 콘텐츠 시장 공략에 첨병으로 나섰다. K콘텐츠의 파괴력을 디즈니+가 눈여겨보고 글로벌 공략을 위한 전략적 투자를 강화하고 있다. 이와 함께 K스타의 글로벌 시장 진출에도 덩달아 가속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다.17일 대중문화계에 따르면 디즈니+가 한국 시장에 진출한 지 올해로 5년째다. 이 기간 'OTT 공룡' 넷플릭스가 업계 1위로, '토종 OTT' 티빙이 '국산의 힘'으로 시장에 자리 잡은 반면 디즈니+의 한국 내 존재감은 여전히 크지 않다. 그럼에도 디즈니+가 꾸준히 K콘텐츠에 투자하는 건, 한국 콘텐츠가 가진 글로벌 파워 때문이다.와이즈앱·리테일 조사에 따르면 지난달 한국인이 가장 많이 사용한 OTT 앱은 넷플릭스(1444만명)다. 뒤를 이어 2위 쿠팡플레이(831만명), 3위 티빙(576만명), 4위 웨이브(227만명), 5위 디즈니+(200만명) 순서다. 5위 디즈니+는 1위 넷플릭스와는 7배 넘는 차이를 보인다. OTT 앱 사용 시간 순위도 1위 넷플릭스(9804만 시간), 2위 티빙(2737만 시간), 3위 쿠팡플레이(2107만 시간), 4위 웨이브 (966만 시간), 5위 디즈니+(482만 시간) 등이다. 1위 넷플릭스와 5위 디즈니+ 간의 격차는 20배가 넘는다.실제 체감되는 결과도 비슷하다. 한국 진출 9년째인 넷플릭스는 초창기 작품 '킹덤'부터 '마이 네임', '수리남', '더 글로리', '폭싹 속았수다'까지 꾸준히 흥행작을 내놓고 있다. '오징어 게임' 시리즈는 전 세계 1위까지 했다.디즈니+의 한국 흥행작이라고 꼽을 만한 작품은 '무빙' 정도다. 올해 공개된 작품 가운데는 전지현·강동원 등 톱스타가 캐스팅된 '북극성'이 기대작이었는데, 국내에서는 시청자들에게 큰 관심을 받지 못했다. '북극성'이 한국 오리지널 작품과 아태지역을 포함, 전 세계적으로 가장 많이 시청된 작품 1위를 차지한 것과 대비된다.'북극성'은 일본, 대만, 홍콩, 싱가포르, 튀르키예 등 6개국에서 1위를 차지했다. 한국에서도 1위를 했지만, 이는 일시적인 '신장개업 효과'였던 것으로 분석된다. 다시 말해 '북극성'의 흥행은 해외 시청자들이 주도했다.이처럼 디즈니+가 한국 OTT 시장에 제대로 안착하지 못했음에도 불구하고, 한국 콘텐츠를 적극적으로 개발하는 것은 K콘텐츠를 향한 전 세계인들의 관심 때문이다. 실제로 최근 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 열린 '2025 디즈니+ 오리지널 프리뷰' 행사에서 외신 기자는 유창한 한국어로 디즈니+측에 질문하거나, 한국 스타들의 등장에 팬심을 숨기지 않았다. 이 행사는 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 싱가포르 등 14개 국가의 400여명 취재진이 참석한 자리였다.루크 강 월트디즈니컴퍼니 아태지역 총괄 사장은 "한국과 일본에서 제작된 뛰어난 작품들이 그 어느 때보다 전 세계적으로 깊은 공감과 반향을 일으키고 있다"며 "한국의 스토리텔링은 아태지역과 미국에서 사랑받고 있고, 브라질과 멕시코를 중심으로 중남미 지역에서 시청층을 빠르게 늘리고 있다"고 밝혔다. 이에 대해 "디즈니+는 한국 시장만을 위해 한국 콘텐츠에 투자하는 게 아니며 '세계 속의 K콘텐츠'에 좀 더 방점을 두는 것"이라는 해석이 나온다.디즈니+의 차기 작품에는 해외에서 큰 인기를 누리는 K스타들이 대거 캐스팅됐다. 판타지 로맨스물 '재혼 황후'에서는 신민아, 주지훈, 이세영, 이종석이 주인공을 맡았다. 미스터리 호러 시대극 '현혹'에는 수지, 김선호가 캐스팅됐다. 입헌군주제 설정의 대한민국을 배경으로 한 로맨스 '21세기 대군부인'에서 대군 역에는 변우석이, 재벌가 딸 역에는 아이유가 주인공으로 발탁됐다. '2025 디즈니+ 오리지널 프리뷰' 행사에서 이들이 나오는 한국 콘텐츠의 티저 영상이 공개되자 외신들로부터 열렬한 환호성과 뜨거운 박수가 나오기도 했다.'북극성' 전지현·강동원의 톱스타 마케팅이 한국 내에서는 통하지 않았어도 해외에서는 통했던바. 디즈니+는 K콘텐츠의 파워를 빌려 전 세계 새 시청자를 유입시키고 기존 시청자를 잡아두려는 전략이다. 디즈니+가 한국 시장에는 자리 잡지 못했어도 K콘텐츠에 계속해서 힘을 쏟는 이유다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr