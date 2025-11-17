사진=배우 이민정 SNS

배우 이민정이 근황을 전했다.이민정은 17일 자신의 소셜미디어에 "많이 올려보라고 해서 올려봅니다"라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.사진 속 이민정은 식당 테이블에 앉아 턱을 괴고 미소를 짓고 있다. 흰색 니트와 재킷을 착용한 그는 단정한 분위기 속에서 자연스러운 미모를 드러냈다. 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 끈다.이민정은 여유로운 일상 속에서도 변함없는 미모로 감탄을 자아냈다.한편, 이민정은 개인 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다. 그는 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr