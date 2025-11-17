사진=이준수 SNS

사진=이준수 SNS

배우 이종혁의 아들 이준수가 입시 트리플 크라운을 달성 후 근황을 전했다.이준수는 17일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이준수가 입시 전쟁을 끝낸 후 여유로운 일상을 만끽하고 있는 모습. 그는 늦은 저녁 따뜻한 음료를 마시며 미소를 보이는가 하면 월요일부터 친구들과 놀이동산에 향하는 등 입시 전쟁을 끝낸 기분을 만끽했다.앞서 이준수는 부친의 모교인 서율예술대학교를 비롯해 중앙대학교 공연영상창작부 연극과와 세종대학교 영화예술학부 연기예술과 수시 전형 1·2차에 모두 합격해 입시 3관왕을 달성했다.배우 김슬기, 이이경, 박서준, 박진주, 이엘리야, 박보미, 설인아, 장규리, 조병규, 금새록, 배인혁 등이 서울예대 연기과 졸업생으로 있다. 중앙대학교 연영과 출신 배우로는 선우용녀, 김강우, 김희선, 하정우, 김재화, 김래원, 최대훈, 장나라, 왕빛나, 권율, 강한나, 유인영, 이연희, 강하늘, 고아라, 김범, 박신혜, 최수영, 임수향, 신세경, 최태준, 김희정 등이 있다. 세종대학교 영화예술학과 출신으로는 배우 공효진, 유연석, 신혜선, 윤진이, 정인선 등이 있다.한편 이준수는 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이다. 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있으며 현재 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr