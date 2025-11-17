사진 = 위드어스엔터테인먼트 제공

그룹 펜타곤 출신 후이가 위드어스엔터테인먼트와 손잡았다.위드어스엔터테인먼트는 17일 "후이와 최근 전속계약을 체결했다"며 "솔로 뮤지션이자 프로듀서로서 정체성을 강화할 수 있도록 전폭 지원할 계획"이라고 전했다. 후이는 데뷔 이후 보컬과 무대를 넘어 프로듀싱 전반을 주도해온 만큼 새 둥지에서 펼칠 행보에 기대가 모인다.후이는 2016년 그룹 펜타곤의 리더로 등장해 싱어송라이터이자 프로듀서로 활동 영역을 넓혔다. 펜타곤의 대표곡 다수를 비롯해 워너원의 'Energetic', 'NEVER' 등 K팝 히트곡을 만들며 작곡가로서 확실한 입지를 다졌다. 글로벌 팬덤 사이에서도 음악성과 실력으로 평가받는 만능 아티스트다.지난해에는 솔로 앨범 'WHU IS ME : Complex'를 선보이며 서정적 감성을 기반으로 팝, 발라드, R&B, 트로트 등 다양한 장르를 소화했다. 단단한 음악적 색깔을 증명하며 솔로 아티스트로서의 존재감을 강화했다.데뷔 10년 차를 맞은 후이는 성장의 방향을 함께 설계할 파트너로 위드어스를 선택했다. 위드어스는 후이의 음악적 스펙트럼이 한층 깊어질 수 있도록 다방면의 협업을 추진할 예정이다. 후이는 소속 아티스트들의 음악 작업에도 직접 참여해 시너지를 낼 계획이다.위드어스엔터테인먼트는 좋은 음악으로 '함께'를 추구하는 종합 엔터테인먼트사로, 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영과 마마무 휘인, 신인 보이그룹 더윈드가 소속돼 있다. 후이의 합류로 음악 라인업은 한층 더 탄탄해졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr