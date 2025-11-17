사진=유튜브 채널 '함은정' 캡처

방송인 이장우가 앞서 '우결 커플'로 호흡했던 함은정의 결혼 소식에 혼전임신을 의심했던 사연을 전했다.16일 함은정의 유튜브 채널엔 '우리 (따로) 결혼했어요'라는 제목의 영상이 올라왔다. 함은정과 이장우는 과거 MBC '우리 결혼했어요'에 가상 부부로 출연했다.함은정은 오는 30일 '더 테러 라이브', '전지적 독자 시점' 등을 연출한 김병우 감독과 결혼한다. 이장우는 "네 결혼 기사를 어머니가 보고 전화를 주셨다. 일하고 있는데 어머니가 전화해서 '은정이 결혼한대' 했다. 그래서 '아니야, 은정이 드라마 찍고 있는데 무슨 결혼을 해'라고 했다"고 말했다.그는 "초반에는 오보인가 했다. 그러다 '임신했나'라는 생각이 들더라. 지금 타이밍에 갑자기? 어머니에게 '엄마, 은정이 임신했나 봐. 드라마 찍어야 하는데 어떻게 하냐' 하면서 둘이 한참을 떠들었다. 네가 아니라고 했는데도 의심했다"라고 했다.함은정은 "그 복이 아직 빨리 찾아오지 않았다"이라며 '혼전임신' 의혹을 일축했다. 이어 "다음 주부터 내년 7월까지 새 드라마 촬영이 있다. 더 넘기면 안 된다. 드라마 팀도 난리가 났었다. 주변에서도 아기를 낳을 거면 빨리 결혼하라고 하더라. 내가 1988년생이라 노산이다. 두 달 뒤면 또 나이를 먹는다"라고 말해 웃음을 자아냈다.이장우는 23일 배우 조혜원과 결혼식을 올린다. 함은정은 30일 김병우 감독과 웨딩마치를 울릴 예쩡이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr