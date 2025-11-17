'재혼' 김구라, '김사랑 닮은꼴♥' 배우와 선 그었다…"나와 같은 과 아냐" ('동상이몽2')

방송인 김구라./사진=텐아시아DB

2020년 재혼한 방송인 김구라가 태항호와 선을 그었다.17일 오후 10시 10분 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘에서는 ‘신스틸러’ 배우 태항호가 ‘김사랑 닮은 꼴’ 아내와 ‘붕어빵 딸’을 방송 최초로 공개한다.이날 방송에서는 ‘명품 배우’ 태항호가 김사랑 닮은 꼴 아내와의 첫 만남 스토리를 공개한다. 태항호는 MC 김구라와 서장훈을 한데 묶어 “우리같이 못생긴 과는 OO이 필요하다”며 플러팅 비법을 밝혀 두 MC의 심기를 건드린다. 특히 김구라는 본인은 같은 과가 아니라며 극구 부인했다는 후문이다.이어 태항호는 방송 최초로 5살 딸의 얼굴을 공개해 이목을 집중시킨다. 엄마와 아빠의 미모를 쏙 빼닮은 딸의 비주얼에 모두가 감탄을 금치 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr