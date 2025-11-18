사진=텐아시아DB

사진=SM엔터테인먼트

1989년생 소녀시대 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범을 선보인다.오는 12월 1일 발매되는 'Panorama : The Best of TAEYEON'(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)은 태연의 솔로 데뷔 10주년을 기념하기 위해 발매되는 앨범으로, 그간 태연이 펼쳐온 음악 여정을 함께해 온 팬들에게도 특별한 선물이 될 것으로 보인다.이번 앨범은 독보적인 음색과 섬세한 감성으로 '믿고 듣는' 보컬리스트로 사랑받아 온 태연의 수많은 곡 중 폭넓은 음악적 스펙트럼과 독보적인 정체성, 한계 없이 확장되어 온 보컬을 선명하게 보여주는 트랙들을 선별, 총 24곡이 수록된 컴필레이션 음반으로, 리스너들의 좋은 반응이 예상된다.신곡이자 타이틀 곡인 '인사 (Panorama)'부터 기존 곡을 새롭게 구성한 2025년 믹스 버전, 오직 CD에서만 감상할 수 있는 라이브 버전 등이 추가되어, 단순한 베스트가 아닌 아티스트의 음악 세계를 재정의하는 스페셜 패키지로 완성도를 높였다.지난 17일 0시 태연 공식 유튜브 계정에는 'Panorama : The Best of TAEYEON'의 발매를 예고하는 트레일러 영상이 오픈, 이번 10주년을 더욱 특별한 의미로 완성할 컴필레이션 앨범에 대한 기대감을 높였다.태연 솔로 데뷔 10주년 기념 앨범 'Panorama : The Best of TAEYEON'은 17일부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 진행되고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr