먹방 유튜버 밴쯔가 자신의 채널 삭제를 촉발한 '주범' 윤형빈을 만났다.밴쯔는 지난 16일 유튜브 채널 '밴쯔 BANZZ'에 공개한 영상에서 윤형빈을 만나 '채널 삭제빵' 격투기 대결의 비하인드를 전했다."왜 처음에 그런 제안을 한 거냐"는 질문에 윤형빈은 "격투기 쪽에 오래 있었지만 본능적으로 이슈를 만들어야 한다고 생각했다. '어그로'가 있어야 시청자 반응이 온다"며 "솔직히 채널이 정말 삭제될 거라곤 생각하지 않았다. 재미있게 마무리될 줄 알았는데 밴쯔가 실제로 채널을 삭제했다"고 말했다.밴쯔는 담담하게 당시를 회상했다. 그는 "괜찮진 않았다. 제 10년 넘은 일기장 같은 평생의 기록이 들어 있었다"며 "계속 괜찮다고 생각하니까 진짜 괜찮게 느껴졌다"고 말했다.이어 "내가 한 약속을 지켜야겠다는 생각뿐이었다. 만약 약속을 지키지 않으면 로드FC라는 단체가 우스워 보일 것 같았다. '유튜버 데려다 어그로만 끌고 약속도 안 지킨다'는 말을 들을까 봐 그게 싫었다"고 밝혔다.그는 "채널은 잃었지만 형(윤형빈)을 얻었다고 생각한다"고 말했다.당시 경기 상황에 대한 기억은 두 사람의 설명이 달랐다. 윤형빈은 "(밴쯔가) 두 번째 펀치를 준비하고 있었다는 걸 알았다. 강강술래하듯 돌다가 잽을 한 번 던지고 두 번째 잽을 날리는데 주먹이 나갔다"고 설명했다.밴쯔는 "기억이 잘 안 난다. 돌고 있다가 갑자기 누워 있었다. 형이랑 돌다가 그냥 누웠다"고 회상했다.윤형빈은 앞으로의 계획도 언급했다. 그는 "요즘 공연장 사업을 하고 있다. 공연장을 기반으로 K팝 쪽으로 확장해 보고 싶다"며 "유튜브도 시작한 만큼 실버 버튼을 목표로 달리고 싶다"고 말했다.이어 "가족들과도 더 친하게 지내고 싶다. 제 꿈은 아이들이 20대가 될 때까지 뽀뽀하는 사이다. 꾸준히 가까이 지내고 싶다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr