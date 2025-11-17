사진=JTBC

사진=JTBC

사진=JTBC

지난해 3월부터 김충재와 공개 열애 중인 정은채가 '김 부장 이야기'에서 강렬한 존재감을 남기고 8회를 끝으로 하차했다. 2010년 데뷔한 그는 공개 열애 이후 지난해 방송된 '유어 아너', '정년이'를 통해 연기력과 개성을 새롭게 인정받으며 호감 이미지를 경신하고 있다.JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')에서 정은채는 아산공장 생산팀 작업반장 이주영 역으로 특별출연했다. 주영은 본사에서 좌천되어 내려온 안전팀장 김낙수(류승룡 분)와 사사건건 부딪치면서도, 그가 공장의 현실을 직시하고 내적 변화를 겪게 만드는 데 결정적인 역할을 했다.지난 7, 8회 방송에서 정은채의 활약은 특히 돋보였다. 극 중 공장에 희망퇴직 공고가 붙고 낙수가 정리해고 리스트를 만들기 위해 직원들을 압박하자, 주영은 이를 눈치채고 날카롭게 파고들며 긴장감을 높였다. 또한 공장에 화재 사고가 발생하자 망설임 없이 소화기를 들고 불을 끄는 침착함과 리더십을 보여주었다.본사에서 화재 사고의 책임을 물어 작업반 21명 전원이 해고될 위기에 처하자, 주영은 낙수를 찾아가 "제가 나가면 어떨까요?"라며 동료들을 위해 자신을 희생하겠다는 뜻을 밝혀 먹먹함을 안겼다. 이는 결국 낙수가 21명 대신 자신이 희망퇴직을 결심하는 각성의 결정적 계기가 되었다.결국 퇴직으로 떠나는 낙수에게 주영은 "결과적으로 팀장님은 이 공장 직원들의 안전을 잘 관리하셨어요. 생색내셔도 돼요"라며 감사를 표했다. 그리고 두 사람이 서로 명함을 교환하는 마지막 장면은 주영의 따뜻한 시선과 함께 'ACT 영업1팀 김낙수'의 마지막을 배웅하는 명장면을 완성, 짧은 만남 속 깊은 여운을 남겼다.이처럼 정은채는 남다른 카리스마와 책임감, 동료들을 아끼는 인간미를 겸비한 '주영' 캐릭터를 탄탄한 연기력으로 소화하며 극의 몰입도를 높였다. 짧은 등장이었지만 묵직한 울림을 선사한 정은채가 앞으로 보여줄 차기작에 대한 기대가 더욱 높아진다.'김 부장 이야기'에서 신스틸러 활약을 펼치며 다음 행보를 기대케 한 정은채는 2026년 상반기 지니 TV 오리지널 드라마 '아너' 강신재 역으로 돌아올 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr