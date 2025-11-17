딘딘, 결국 사과했다…'개념 연예인' 이미지 관리 하더니 "미안해" ('1박2일')[종합]

가수 딘딘 /사진=텐아시아DB

딘딘이 조세호에게 짜증을 폭발한 뒤 사과했다. 조세호는 PD에게 상처 받았다며 눈물 연기까지 강행했다.지난 16일 방송된 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 충청북도 단양·제천으로 가을 제철 코어 여행을 떠난 여섯 멤버의 '지금 이 가을' 두 번째 이야기가 공개됐다. 이날 방송의 시청률은 닐슨코리아 전국 기준 8.2%로 동시간대 1위를 기록했다. 딘딘과 유선호가 고된 산행 끝에 악어봉의 절경을 마주하는 장면은 최고 시청률 10.2%를 나타냈다.조세호의 패러글라이딩을 구경하던 도중 추가 탑승 히든 미션에 당첨된 이준은 얼떨결에 비행복으로 갈아입고 이륙 준비에 나섰다. 그러나 비행에 필요한 맞바람이 불지 않으면서 이준은 이륙장에서만 약 70분을 대기했고, 결국 안전상의 문제로 인해 이준의 패러글라이딩은 취소됐다.아쉬운 마음을 뒤로한 채 다음 미션 장소 의림지로 향한 '1박 2일' 팀은 시민들과 함께 하는 마지막 돌림판 조각 획득 미션 '제천에서 김 서방 찾기'에 돌입했다. 당일 기록된 걸음 수가 많은 시민을 섭외해야 유리하다는 제작진의 이야기에 종조준 팀(김종민·조세호·이준)과 최백코어 팀(문세윤·딘딘·유선호)은 미션을 같이 할 짝꿍을 신중히 물색하며 승리를 향한 의욕을 불태웠다.이어 짝꿍의 걸음 수와 멤버들의 만보계 숫자를 합하는 합산 걸음 수 대결이 펼쳐졌고, 전체 1등을 차지한 조세호와 짝꿍의 활약에 힘입어 본 미션은 종조준 팀의 승리로 끝났다. 제철 코어 미션 최종 결과 종조준 팀은 17개, 최백코어 팀은 7개의 돌림판 조각을 획득했고, 여섯 멤버는 간절한 마음으로 벌칙 팀을 선정할 운명의 돌림판을 숨죽여 지켜봤다.그 결과 최백코어 팀이 적힌 칸에서 돌림판이 멈추며 문세윤, 딘딘, 유선호는 다음 날 아침 월악산을 등산해야 하는 벌칙에 당첨됐다. 여행 내내 '개념 연예인'으로서 이미지 관리를 해오던 딘딘은 벌칙이 확정되자 참아왔던 분노를 터트려 웃음을 자아냈다.미션을 마치고 베이스캠프로 이동한 '1박 2일' 팀은 가을 제철 한 상이 걸린 저녁 식사 복불복에 도전했다. 단체전으로 진행된 '맞혀야 지킨다' 미션에서 조세호는 쉬운 문제를 연달아 틀리며 멤버들에게 집중포화를 받았다. 딘딘은 결국 조세호에게 "X짜증나네. 이게 안 들리냐. 너무 짜증난다"며 울화통을 터뜨렸다.그러나 조세호는 계속 팀의 구멍으로 활약했다. 결국 조세호는 "굉장히 기분이 상한다. 문제를 낼 때 주 피디가 날 공격적으로 보니까 너무 당황했다. 내가 뭘 잘못했나 싶었다"며 상처 입은 척 연기하며 눈물 흘리는 시늉까지 했다. 이후 딘딘은 조세호에게 "아까 뭐라고 해서 미안해"라고 사과했고, 조세호도 "나도 미안해. 내가 너무 머리가 아팠어"라고 해명했다.결국 '1박 2일' 팀은 총 7라운드 중 두 번의 라운드만 성공하며 메뉴 2개만을 지켜내는 데 그쳤다. 그럼에도 여섯 멤버는 어렵게 사수한 음식을 맛있게 먹었고, 조세호와 딘딘은 서로에게 격하게 화냈던 것을 사과하며 훈훈하게 저녁 식사를 마무리했다.식사 후 야외로 나온 여섯 멤버는 다시 종조준 팀과 최백코어 팀으로 나뉘어 잠자리 복불복에 돌입했다. 스태프와 함께 하는 한마음 추계 야유회가 복불복 대결로 펼쳐진 가운데, 양 팀은 스태프들과 같은 팀이 되어 총 3라운드로 구성된 대결에 임했다.단체 줄다리기 대결이 펼쳐진 첫 번째 라운드에서는 문세윤과 카메라 팀 스태프의 활약에 힘입어 최백코어 팀이 승리했다. 문세윤, 딘딘, 유선호는 기세를 몰아 2라운드까지 이기며 실내 취침 두 자리를 확보했다. 종조준 팀은 마지막 라운드 '장애물 이어 달리기' 대결에서 승리하며 전패를 면했다.잠자리 복불복을 마친 후 여섯 멤버는 제비뽑기로 실내 취침과 야외 취침의 운명을 결정했다. 종조준 팀에서는 유일하게 이준이 실내 취침을 하게 됐고, 최백코어 팀에서는 문세윤이 유일하게 야외 취침에 당첨됐다. 하지만 이준은 "전에 한라산 올라갔을 때 죽을 뻔했다"라며 다음 날 등산 벌칙을 받게 될 문세윤을 위해 실내 취침을 양보하는 따뜻한 팀워크를 발휘해 눈길을 끌었다.다음 날 새벽, 동이 트기도 전부터 문세윤, 딘딘, 유선호는 벌칙 수행을 위해 월악산으로 출발했다. 목적지 악어봉을 향해 나아가던 도중 제작진은 하산할 1명을 결정하는 악어 복불복 게임을 진행했고, 그 행운의 주인공은 문세윤으로 결정됐다. 마지막 기회마저 놓친 딘딘은 다시 한번 '개념 연예인' 봉인이 해제되며 분노를 감추지 못했다.문세윤을 보내고 악어봉을 향해 등산을 계속 이어간 딘딘과 유선호는 정상에 도착하자 마치 한 폭의 그림 같은 절경을 감상하며 고된 산행을 잊었다. 이어 두 사람은 코르티스 챌린지 댄스 클로징과 함께 이번 여행을 마무리했다.'1박 2일' 팀은 이번 여행을 통해 단양과 제천의 명소들을 둘러보며 짧은 가을을 마음껏 즐겼다. 특히 패러글라이딩을 하면서 공중에서 내려다보는 단양 전경을 비롯해 악어봉에서 바라보는 충주호의 경치까지 쉽게 보기 힘든 절경을 안방 1열에 생생하게 전달했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr