사진 제공=블래스트

그룹 플레이브가 새 싱글 앨범으로 커리어 하이를 달성했다.지난 16일 국내 음반 사이트 한터차트 집계에 따르면, 플레이브가 지난 10일 발매한 두 번째 싱글 앨범 '플뿌우(PLBBUU)'의 초동(발매 첫 일주일간 판매량)은 109만장(1,095,6**장)을 돌파하며 자체 최고 기록을 새롭게 세웠다.데뷔 앨범으로 초동 2.7만 장을 기록했던 플레이브는 데뷔 2년도 되지 않아 미니 3집 '칼리고 파트.1(Caligo Pt.1)'으로 보이그룹 최초이자 버추얼 아이돌 최초로 초동 100만 장을 기록한 바 있다. 이번 싱글 앨범 역시 또 한 번 '커리어 하이'를 경신하며 꾸준한 인기와 가파른 성장세를 입증했다.'플뿌우'는 단 2종(PLBBUU VER, POCACALBUM VER) 구성임에도 BTS 'Butter'에 이어 역대 보이그룹 싱글 초동 2위라는 의미 있는 성과를 거뒀다. 산리오캐릭터즈와의 협업을 통해 소장 가치를 높인 점도 흥행에 힘을 더했다.음원 성적 역시 눈에 띈다. 타이틀곡 '뿌우(BBUU!)'는 아이튠즈 글로벌 7개국(태국, 대만, 인도네시아, 페루 등)에서 1위를 차지했다.플레이브는 현재 첫 아시아 투어 'DASH: Quantum Leap'를 통해 자카르타, 방콕, 도쿄 등 아시아 각지에서 팬들과 만났다. 이들은 오는 21~22일 서울 고척돔에서 앙코르 콘서트를 열고 투어의 대미를 장식할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr