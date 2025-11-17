사진=재뉴어리

싱어송라이터 폴카이트(paulkyte)가 특유의 감성으로 완성된 신곡을 선보인다.폴카이트는 17일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 '잘 지내고 있어'를 발매한다.'잘 지내고 있어'는 폴카이트가 지난 8월 발표한 'Heaven Knows(헤븐 노즈)' 이후 약 3개월 만에 선보이는 곡으로, 소중한 존재를 잃은 뒤 찾아오는 자책과 후회의 감정 대신 잃어버린 시간과 소중한 것들에 대한 그리움을 담담하게 풀어낸 노래다. 차가워진 계절 속에서도 여전히 마음 한편에 남은 온기와 함께 진심 어린 메시지를 전한다.미니멀한 편곡과 절제된 감정선이 폴카이트의 진솔한 목소리와 만나 깊은 여운을 전한다. 여기에 섬세한 악기 구성과 따뜻한 멜로디가 누구에게나 존재하는 '그리움의 빈자리'를 표현하며 듣는 이들의 공감을 불러일으킨다.폴카이트는 DAY6(데이식스) 영케이, 크러쉬, 이하이, 보아, 박재범 등 다양한 아티스트들과 협업하며 프로듀서로서 입지를 다져왔다. 또 'Full Price Phobia(풀 프라이스 포비아)', 'don't need this anymore(돈트 니드 디스 애니모어)', 'Grown up man(그로운 업 맨)' 등 앨범을 발매하며 솔로 아티스트로서 자신만의 서정적인 세계를 확립해오고 있다.폴카이트는 자신만의 속도로 적어 내려가는 위로의 편지 같은 곡인 '잘 지내고 있어'를 통해 다가오는 겨울 많은 이들의 마음을 따뜻하게 물들일 예정이다.폴카이트의 새 싱글 '잘 지내고 있어'는 17일 정오부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr