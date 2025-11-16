사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세의 미모가 눈길을 모으고 있다.최근 기은세는 자신의 인스타그램에 "요즘 새동네 구경하는게 취미"라며 "너무 좋다"는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 기은세는 감각적인 가을룩으로 눈길을 사로잡는다. 회색 패턴 니트 가디건에 짙은 데님 팬츠를 매치하고 안경과 크로스백으로 포인트를 준 세련된 스타일이 돋보인다.카페 안에서는 커피를 마시며 미소를 짓고 햇살 아래에서는 단풍을 배경으로 여유로운 포즈를 취해 한 폭의 화보 같은 분위기를 자아낸다. 꾸밈없는 일상 속에서도 특유의 고급스러운 분위기가 묻어난다.팬들은 "어머 역시 세젤예", "늘 응원합니다", "귀엽고 예쁘고 다하네요", "화이팅", "귀여움과 이쁨 가득", "ootd 정말 예쁘시네요" 등의 댓글로 열띤 반응을 보였다.한편 1983년생으로 42세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr