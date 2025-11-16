사진 = 이동휘 인스타그램

최근 이동휘는 자신의 인스타그램에 "All Aigle"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이동휘는 감각적인 스타일링으로 독보적인 분위기를 완성했다. 이동휘는 차량 안으로 들어오는 햇살에 얼굴의 절반이 비쳐 고혹적인 무드를 자아냈다. 이어진 컷에서 이동휘는 브라운 코듀로이 팬츠와 퍼 재킷, 오버핏 패딩 등을 매치하며 트렌디한 겨울 패션을 소화했다. 또다른 컷에서는 베이지 아노락 점퍼로 카리스마 있는 남성미를 뽐내며 시크하면서도 세련된 무드를 연출했다.팬들은 "역시 스타일 장인", "너무 멋있어요", "이 분위기 미쳤다", "화보 그 자체", "패션감각 최고", "이동휘는 이동휘다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 이동휘는 가수 조째즈의 유튜브 채널에서 결혼에 대한 속마음을 털어놨다. 당시 영상에서 이동휘는 "막연하게 결혼을 일찍하고 싶었지만 벌써 늦었다"며 "뒤늦게 아이를 갖게 되면 아버지, 어머니가 손주를 볼 시간이 없다"고 밝혔다. 이어 "짧다고 느껴지니까 이젠 진짜 '빨리 결혼해야겠다'는 생각이 든다"고 덧붙였다.이동휘는 지난해 5월 종영한 MBC 드라마 '수사반장 1958'에서 주연 김상순 역을 맡아 활약했다. 이후 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'로도 시청자들과 만났으며, 지난해 11월 모델 겸 배우 정호연과 9년 연애의 마침표를 알리기도 했다.한편 이동휘는 디즈니+오리지널 시리즈 '파인:천뜨기들'에 '홍기' 역으로 출연한다. '파인: 촌뜨기들'은 1977년 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 근면성실 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr