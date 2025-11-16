사진 = 이세영 인스타그램
사진 = 이세영 인스타그램
배우 이세영의 아름다운 미모가 갈수록 빛을 발하고 있다.

최근 이세영은 자신의 인스타그램에 눈 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 이세영은 밤하늘 아래 반짝이는 분수를 배경으로 은빛 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 어깨를 드러낸 실키한 드레스가 우아함을 한층 더 돋보이게 하며 또렷한 이목구비와 고혹적인 눈빛이 시선을 사로잡는다.
사진 = 이세영 인스타그램
사진 = 이세영 인스타그램
다른 사진에서는 조명이 은은하게 비치는 실내에서 단정한 헤어와 섬세한 목걸이로 청초한 분위기를 완성했다. 한겨울의 요정 같은 분위기 속에서 고급스러운 매력이 돋보인다.
사진 = 이세영 인스타그램
사진 = 이세영 인스타그램
팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "정말 러블리해" 등의 댓글로 폭발적인 반응을 보였다.
사진 = 이세영 인스타그램
사진 = 이세영 인스타그램
한편 1992년생인 이세영은 33세이며 디즈니+ '재혼 황후'를 통해 정부 역할에 도전해 충격을 자아낸 바 있다. '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지