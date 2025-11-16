사진 = 이태란 인스타그램

사진 = 이태란 인스타그램

배우 이태란의 밝은 미소가 눈길을 끈다.최근 이태란은 자신의 인스타그램에 "화려한날들 응원 고마워요"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이태란은 드라마 촬영 현장에 도착한 커피차 앞에서 포즈를 취하고 있다. 핑크색 니트와 아이보리 팬츠로 꾸민 산뜻한 스타일이 눈길을 끈다. 또 다른 사진에서는 자신의 대형 현수막 옆에서 똑같은 포즈로 웃음을 지으며 귀여운 장난기를 드러냈다. '오늘도 예쁨 과다출현 주의보'라는 문구처럼 빛나는 미소가 현장을 환하게 밝혔다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글로 응원의 메시지를 전했다.이태란은 키 170cm에 몸무게 55kg를 유지중인 것으로 알려졌다.앞서 이태란은 예능 '옥탑방의문제아들'에 출연해 남편에 대해 언급했다. 방송에서 이태란은 소개팅으로 만나 연애 중 반지를 받고 3개월 만에 초고속 결혼했다고 밝혔다.한편 이태란은 1975년생으로 50세이며 2014년 연하의 사업가 남편과 연애 3개월 만에 결혼했다. 슬하에 자녀는 없는 것으로 알려졌다. 현재 KBS2TV 주말 드라마 '화려한 날들'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr