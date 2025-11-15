금새록, 168cm·53kg 뼈말라 인증하더니…"근육 커져서 누워만 있어" ('전현무계획3')

사진=텐아시아DB

'무쇠소녀단2'을 통해 168cm에 53kg를 인증한 배우 금새록이 복싱을 중단한 근황을 알렸다.지난 14일 방송된 ‘전현무계획3’ 5회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 ‘먹친구’ 금새록과 함께 경북 상주의 맛집을 즐긴 먹트립이 펼쳐졌다. 이들은 ‘상주의 패스트푸드’로 통하는 단돈 3000원 우거지국밥부터 ‘느좋’(느낌이 좋은) 할매 정식 맛집은 물론, 예스런 석쇠 연탄구이 맛집까지 ‘올킬’했다.이날 전현무, 곽튜브는 상주의 중앙시장에 들러 상인들이 ‘강추’한 우거지 국밥집으로 향했다. 두 사람은 새벽 5시에 문을 열어 오직 오전 장사만 하는 식당에서 뜨끈한 우거지국밥으로 몸과 맘을 데웠다. 상주 상인들의 ‘소울푸드’ 우거지국밥으로 첫 끼를 보양한 뒤, 전현무는 “이제 ‘먹친구’를 만나러 가자. 오늘의 ‘먹친구’는 92년생 여배우고, 대구 출신”이라는 힌트를 줬다.이를 들은 곽튜브는 “내 아내가 대구 출신!”이라며 화색을 띠더니 즉석에서 전화찬스를 썼다. 그러나 곽튜브 아내는 “연예인한테 관심이 없어서 전현무 빼고는 잘 모르겠다”고 밝혔고, 전현무는 “전현무 알면 됐어”라며 흡족해했다. 곽튜브 아내는 공무원인 것으로 알려졌다.잠시 후, 두 사람은 ‘먹친구’ 금새록을 만나 무려 1960년대에 등기를 낸 역사적인 식당으로 이동했다. 정겨운 물건이 가득한 할매집에서 세 사람은 13첩 반찬은 물론 산초기름으로 부쳐낸 상주 콩 두부, ‘밥도둑’ 생선구이, 비지장 등 건강 밥상을 제대로 즐겼다.푸짐한 식사와 함께 금새록은 현재 운동 근황에 대해 “복싱 전국대회에서 우승했다. 복싱하면서 근육이 커져서 부국제(부산국제영화제) 갈 때는 (드레스 때문에) 근육을 뺐다. 그냥 누워있기만 했다”고 털어놨다. 이에 곽튜브는 격하게 공감하며 “나도 (결혼식 전 14kg 감량했을 때) 혹시 근육이 붙을까봐 필라테스만 했다”고 해 모두를 폭소케 했다.세 사람은 진짜 옛날 방식으로 운영하는 석쇠 연탄구이 맛집으로 이동했다. 예스런 맛집에서 세 사람은 연탄에 잘 구워진 소금구이부터 영접해, “맛의 삼위일체”라는 경탄과 함께 극락을 경험했다. 그러던 중 전현무는 금새록에게 “주변 친구들 결혼 많이 했지?”라고 결혼 질문을 훅 던졌다.금새록은 “맞다. 친구들이 올해 (대부분) 첫 아기를 낳았다”고 답했다. 이에 전현무는 “(내 또래 친구들은) 갔다 온 사람이 많아”라고 덧붙여 웃음을 더했다.뒤이어 연탄 양념구이가 석쇠에 얹어진 채로 나왔고, 전현무는 “양념이 너무 맛있다”며 ‘순정파’이길 거부했다. 이어 그는 금새록에게 “관리한다고 안 먹을 줄 알았다”고 그의 먹성을 칭찬했고, 금새록은 “제가 ‘무쇠소년단2’를 하면서 밥을 너무 많이 먹어서 위가 늘어났다”고 고백했다.전현무는 “운동하는 사람들이 많이 먹긴 하더라”고 호응했으나, 곽튜브는 “진짜 운동하는 사람들은 SNS에도 (운동 모습을) 잘 안 올린다. 그런데 현무 형은 한 달에 한번 하는데 꼭 올리더라”고 ‘팩폭’했다. 끝으로 금새록은 “너무 편하게 즐기다가 간다”며 전현무, 곽튜브와 함께한 먹트립에 감사해했고, 전현무는 홍시를 사서 선물하며 인사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr