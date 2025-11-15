[종합] 박나래, 알고보니 동거 중이었다…"같이 산 지 2달 반 정도 돼" ('나혼산')

박나래가 새 가족 '복돌이'와의 동거 일상을 공개한다.
지난 14일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 622회는 할아버지가 키우던 진돗개 복돌이를 서울로 데리고 와서 같이 살게 된 박나래의 일상이 예고됐다. 이날 공개된 예고편에서 박나래는 "복돌이랑 저랑 산 지는 두 달 반 정도 됐다. 바뀐 건 복돌이 물건이 많이 생겼다"며 복돌이 물건으로 가득찬 집의 모습을 공개했다.
이어 박나래는 "우리 아이가 천재끼가 좀 있는 것 같다. 똑똑하다"고 자랑했다. 복돌이는 박나래의 '기다려'라는 말에 간식을 앞에 두고도 가만히 있었다. 박나래는 복돌이에게 다양한 옷부터 음식까지 챙겨주며 뿌듯한 모습을 보였다. 이후 박나래는 복돌이의 개인 과외까지 진행했다. 계속되는 훈련에 박나래는 땀을 흘리며 "복돌이 훈련인지 제 훈련인지 모르겠네"라고 토로했다. 과외가 모두 끝난 뒤 박나래는 지친 얼굴로 "더럽게 힘드네"라고 해 '스카이 개슬'을 기대하게 했다.
박나래는 지난 6월 조모상을 당했다. 2023년에는 할아버지가 별세했다. 박나래는 앞서 '나혼자산다'를 통해 조부모집을 정리하며 눈물을 쏟기도 했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
