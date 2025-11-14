이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 'ENA'

ENA, SBS플러스 연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로' 28기 광수, 정희가 러브스토리를 첫 공개했다.14일 ENA 채널에는 "[28기 비하인드] 결혼 언제 할 거죠? '최커'에서 '현커'가 되기까지의 과정"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 정희는 "(28기 출연자 중) 우리가 가장 먼저 사귄 커플로 알고 있다"며 '나는 솔로' 28기 첫 현커임을 알렸다. 이어 정희는 광수에 대해 "언행이 기품 있고, 방송보다 더 다정하고 세심하게 챙겨주는 사람"며 애정을 드러냈다.광수는 두 사람의 첫 키스에 대해 "이틀 만에 참지 못했다"고 솔직히 고백했고, 이어 "집이 가까워 자주 보지만 짧게 만나 헤어질 때마다 애틋하다"고 덧붙였다.앞으로 계획에 대해 광수는 "지금은 당장 결혼식 생각은 없지만 평생 함께할 반려자로 생각하고 있다"고 전하며 관계 의지를 밝혔다.한편 정희는 본격적으로 '럽스타그램'을 시작한다고 알리며 광수와의 달달한 근황을 공개해 많은 관심을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr