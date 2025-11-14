이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '위라클' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '위라클' 캡처

가수 김범수가 최근 무대를 돌연 취소한 이유를 직접 밝혔다.14일 박위의 채널 '위라클'에는 "처음으로 밝히는 김범수의 충격적인 상태"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김범수는 오랜만에 근황을 전하며 "발성 장애가 생긴 상태다. 소리가 제대로 나오지 않는다"고 털어놨다. 이어 그는 "노래하는 사람 입장에서는 핵심 구간의 소리가 안 나와서 불안하고 불편하다"며 현재 겪고 있는 어려움을 솔직하게 고백했다.박위는 "원래 저희가 한 페스티벌에서 만나기로 되어 있지 않았냐. 행사 라인업에 형님이 계셨고, 저랑 지은이도 같이 있었는데 돌연 갑자기 취소를 하셨다. '무슨 일 있으신가?'라고 생각했다"고 궁금해했다.이에 김범수는 "최초 고백하는 건데 에이징이라고 하는 '노화', 혼란스러운 상황을 겪고 있다. 2옥타브가 높은 음역대는 아닌데, 소리가 변하는 구간에서 브릿지 역할을 하는 구간인데 그 구간이 소리가 제대로 안 나오고 있는 거다"고 상세하게 소리가 안 나오는 상황을 설명했다.박위가 "대화할 때는 문제를 못 느끼겠다"고 하자 김범수는 "말하고 생활하는 건 괜찮은데 가장 중요한 핵심 구간을 소리를 못 내는 거니까 트라우마 같은 것들도 생기고, 발성 트레이닝과 재활 훈련을 하고 있다"며 당분간 쉴 예정이라 밝혔다.김범수는 "회복하는 게 힘들 수도 있고, 당장 내일 소리가 나올 수도 있지만 '열심히 노력하면 할 수 있다'고 전문가들이 얘기를 해주더라"며 "노래는 내 삶의 전부이기 때문에 내 살과 뼈가 떨어져 나가는 것과 같은 건데 '내 삶인데 이건?' 앞으로 어떻게 영위를 해야 할지 자괴감에 빠져있을 때도 있었다"고 솔직하게 심경을 고백해 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr