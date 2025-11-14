/ 사진=인연엔터테인먼트

배우 정재성이 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'에 캐스팅됐다.인연엔터테인먼트 측은 "명품 조연으로 대중에게 사랑 받고 있는 배우 정재성이 드라마 '판사 이한영'(기획 장재훈/극본 김광민/연출 이재진, 박미연/제작 오에이치스토리, 슬링샷스튜디오)에 캐스팅되어 전격 합류한다"라고 밝혔다.‘판사 이한영’은 거대 로펌의 노예로 살다 10년 전으로 회귀한 적폐 검사 이한영(지성 분)이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마로 2018년 연재된 동명의 웹 소설을 원작으로 한다.정재성은 극 중 주인공 판사 이한영의 아버지인 '이봉석' 역을 맡아 아내와 아들을 진심으로 사랑하는 소시민으로 평범하지만, 파란만장한 삶을 살아온 아버지의 모습을 깊이 있는 연기로 그려낼 예정이다.'명품 조연'으로 사랑 받고 있는 정재성은 스크린과 브라운관을 넘나들며 탁월한 캐릭터 소화력을 바탕으로 영화 '베테랑', '내부자들', '헌트' 등 굵직한 작품에서 인상적인 연기를 펼치며 배우로서의 입지를 다져왔다.뿐만 아니라 정재성은 '슬기로운 감빵생활' 명교수, '나의 아저씨' 윤상무, '부부의 세계' 공지철, '빅마우스' 박윤갑, '내 남편과 결혼해줘' 왕흥인, '굿파트너' 오대규 등 다수의 작품에서 시청자들에게 강렬한 존재감을 각인 시키며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증해왔다.한편, MBC 새 금토드라마 ‘판사 이한영’은 2026년 1월 2일 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr