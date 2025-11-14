사진 제공=MBC '나 혼자 산다'

MBC '나 혼자 산다'에서 한강뷰 집을 공개했던 '개그계 짠돌이' 임우일이 찐친 홍윤화를 위해 거침없이 지갑을 오픈한다.14일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 임우일이 '박테리우스'에서 벗어나 진정한 '테리우스'가 된 모습이 공개된다.임우일이 '개그계 잉꼬부부' 홍윤화, 김민기를 만나 일손을 돕는다고. 임우일은 "그동안 많이 챙겨줬다. 내가 혼자 사는 거 아니까 반찬을 많이 싸준다"라며, 두 사람의 가게 오픈을 돕기 위해 나선다.공개된 사진 속에는 임우일이 홍윤화의 오토바이 뒷좌석에 타고 장을 보러 가는 모습이 담겨 폭소를 자아낸다. 자칭 '바이커' 임우일이 뒤에서 "멀미할 것 같아"라며 잔소리를 쏟아내자, 홍윤화는 "오빠, 나 믿어!"라고 외치며 자신감을 보인다.망원동 전통시장에 도착한 두 사람은 본격적으로 장을 보기 전, 먹음직스러운 시장 음식에 빠져든다. 임우일은 "내가 사 줄게!"라며 홍윤화를 위해 아낌없이 지갑을 연다. 이에 홍윤화는 "진짜로? 우리 오빠 더 부자 됐으면 좋겠다"라며 감격한다.또한 홍윤화는 계산하는 임우일의 모습을 카메라에 담는데, 이에 임우일은 "이제 그 정도는 베풀 수 있으니까"라며 뿌듯한 미소를 짓는다. 그는 꼬마김밥과 튀김 등 분식을 시작으로 연어초밥, 뻥튀기 등 거침없는 계산 릴레이를 이어간다.그런가 하면 임우일은 홍윤화와 장을 보는 동안 그를 알아보는 시민들의 뜨거운 관심을 한몸에 받으며 '마켓 테리우스'의 탄생을 예고한다.'마켓 테리우스'의 탄생을 알릴 임우일의 플렉스는 오늘(14일) 밤 11시 10분, '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr