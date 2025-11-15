텐아시아 DB

배우 서강준이 서울 성동구 성수동에 있는 '트리마제'를 매도했다.14일 한 매체에 따르면 서강준은 지난 6월 전용면적 140.3㎡ 규모의 해당 가구를 58억 원에 매도했다. 앞서 서강준은 2019년 12월 이를 33억 9000만 원에 매입했으며, 약 5년 만에 24억 1000만 원의 시세 차익을 실현했다.처음 집을 샀을 땐 서강준의 명의로 채권최고액 11억원의 시중은행 근저당권이 설정됐다. 현재는 근저당권이 말소됐다. 서강준이 이번에 매도한 전용 140㎡ 분양가는 24억3300만원이다. 분양가 대비 시세가 30억원 이상 뛰었다.트리마제는 2015년 7월 입주한 688가구 규모의 주상복합 아파트다. 아크로서울포레스트와 갤러리아포레와 함께 성수동 고급 주거 축을 이루고 있다. 소형 타입이 다수 포함된 독특한 구성이 특징이다. 한때 미분양이 발생했으나, 10년 만에 수십억대 시세를 형성한 대표 프리미엄 단지로 자리 잡았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr