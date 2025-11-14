배우 박진주/사진제공=사프레인TPC

배우 박진주가 영화 '미녀는 괴로워' OST로 유명한 팝송 '마리아'를 리메이크한다.박진주는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'Maria (Kpop ver)'(마리아 (케이팝 버전))을 발매한다.'Maria'는 영화 '미녀는 괴로워'에서 배우 김아중이 불러 화제를 모은 곡으로, 원곡은 미국 밴드 블론디(Blondie)의 히트곡이다. 이번 리메이크 음원은 원곡의 멜로디를 기반으로 K팝 스타일로 재편곡됐으며, 박진주가 새롭게 보컬을 맡았다.박진주는 따뜻하고 진솔한 감정 표현을 통해 'Maria'를 새롭게 해석했다. 원곡의 익숙한 선율에 현대적인 감성을 더하고, 특유의 깊이 있는 보컬로 새로운 매력을 선보일 예정이다.소속사 측은 "웅장한 무대의 이미지를 벗어나 일상적인 감정선으로 배경을 옮긴 박진주표 '마리아'가 리스너들에게 또 한 번의 울림을 전할 것"이라고 전했다.박진주는 배우 활동과 함께 음악 프로젝트를 병행하며 대중과 소통하고 있다. WSG워너비와 주주 시크릿 멤버로 활동했으며, 뮤지컬 '레드북', '어쩌면 해피엔딩', '고스트 베이커리', '라이카' 등에 출연했다.박진주의 'Maria (Kpop ver)'는 16일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr