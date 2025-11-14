사진=송세라 SNS

유튜버 겸 인플루언서 송세라가 파격 의상으로 과감한 면모를 보였다.송세라는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "이번 상해에서 최고였던 호텔♥ 유튭에 짐 싸면서 상해 갈 때 입을 옷 고르는 거 보러오센!"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 송세라가 박정진과 함께 상하이 여행을 즐기고 있는 모습. 특히 송세라는 가슴 라인이 훤히 보이는 옷을 착용했는데, 이를 본 박정진은 "여신님"이라는 댓글을 남겨 달달함을 자아냈다.송세라는 '러브캐처2'를 통해 연인이 된 박정진과 내년 봄 백년가약을 맺는다. 두 사람은 지난 8월 14일 자신들의 유튜브 채널 '세라에게 정진'을 통해 '6년 연애 끝에 드디어 결혼합니다'라는 제목의 영상을 올렸다.박정진은 결혼을 결심한 이유에 대해 "아이를 가질 계획이 없었는데, 아이가 생기면 출생신고를 해야 하고 혼인신고도 필요하니 자연스럽게 결혼까지 이어지더라"라고 전했다. 박정진은 1991년생, 송세라는 1993년생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr