사진=텐아시아DB

사진=GF엔터테인먼트

방예담의 또 다른 음악적 페르소나 디모 렉스(DIMO REX)가 신곡으로 리스너들을 찾는다. 앞서 그는 YG엔터테인먼트가 기획한 트레저로 데뷔했으나, 2022년 11월 팀을 탈퇴했다. 이후 2023년 8월 GF엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새 출발에 나섰다.디모 렉스(DIMO REX)는 오늘(14일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 세 번째 싱글 'ACCEPTANCE'(어셉턴스)를 발매한다.디모 렉스는 방예담이 기존에 선보였던 장르를 넘어 새로운 음악적 시도를 펼치기 위해 만든 이름이다. 이번 싱글 'ACCEPTANCE'를 통해 아티스트로서 폭넓은 스펙트럼과 감각적인 사운드를 선보인다.이번 싱글에는 타이틀곡 'ON THE TABLE'(온 더 테이블)을 포함해 총 3곡이 수록됐다. 'ON THE TABLE'은 R&B(알앤비) 기반의 사운드와 블루 톤의 분위기가 인상적인 트랙이다. 곡 전반에 걸쳐 디모 렉스의 자유롭고 개성 넘치는 음악적 색깔이 확실하게 드러난다.수록곡 'FLY'(플라이)는 Ethereal(에테리얼) 사운드와 Digicore(디지코어) 리듬을 아우르는 감성적인 곡이다. 섬세하고 감각적인 디모 렉스의 보컬이 돋보이며, 리스너들에게 깊은 몰입감을 선사할 예정이다.또 다른 수록곡 'LOCK & LOADED(LNL)'(락 앤 로디드)는 역동적인 에너지를 담은 트랙으로, 소코도모와 트레이드엘이 피처링에 참여했다. 디모 렉스가 추구하는 실험적이고 다이내믹한 음악적 시도를 엿볼 수 있다.이처럼 방예담은 디모 렉스 활동을 병행하며 다양한 장르를 섭렵하는 아티스트로 빠르게 성장하고 있다. 특히 그는 최근 발매한 리믹스 프로젝트 앨범 'newvibe'(뉴 바이브)의 타이틀곡 'Officially Cool(Vanto Remix)'(오피셜리 쿨)로 중국 최대 음악 플랫폼 왕이뮤직 급상승 차트 1위를 차지하며 글로벌 아티스트로서의 입지를 다지고 있다.방예담은 JTBC 스포츠 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다4', SBS '더 리슨: 오늘, 너에게 닿다' 등을 통해 활발히 활동 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr