'보플' 데뷔 문턱서 탈락한 유강민, 속내 고백 "분한 마음, 슬펐다"

그룹 베리베리(VERIVERY) 멤버 동헌과 강민이 연이어 유튜브 예능 콘텐츠에서 다채로운 매력을 선보였다.지난 12일 공개된 유튜브 예능 '카니를 찾아서 - 가족한테는 배우는 거 아니다'에서 베리베리 강민이 스페셜 게스트로 출연했다. Mnet '보이즈 2 플래닛(이하 '보플')'에서 인연을 맺었던 마스터 카니와 재회한 강민은 당시의 이야기를 나누며 "근처까지 갔는데 너무 아쉽게 안 되니깐 분한 마음이 있었다. 슬펐지만 이제는 내가 할 것들을 직접 찾아서 한다"라며 그룹 베리베리(VERIVERY)로 활약을 이어갈 것임을 다짐했다.'MZ 한국어 계급 평가전' 코너에서 강민은 '보플' 때와 달리 마스터로 변신하고 카니가 참가자로 등장해 역할이 뒤바뀐 상황극으로 묘미를 더했다. '알려주고 싶은 유행어'를 주제로 강민은 유행어를 소개하며 유쾌한 센스를 발산했다. 평가에서는 카니에게 '원스타'를 부여하며 "열심히 하세요"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.같은 날 공개된 유튜브 콘텐츠 '쿤이의 세포들'에서는 동헌과 강민이 함께 출연해 '경력직 서바이벌'을 주제로 진솔한 토크를 나눠 국내외 팬들을 사로잡았다.동헌은 "첫 번째 서바이벌은 Mnet '로드 투 킹덤'이었다. 이후 무대 하나 하나에 집착하게 됐다"라며 당시를 회상했다. 이어 '보플' 출연 비하인드에 대해서는 "군 전역 이틀 만에 서바이벌에 도전했다. 고민도 많았지만 멤버들에게 힘이 되고 싶었다"라고 밝혀 감동을 자아냈다. 강민은 "팬분들에게 최대한 많이 보여주고 싶어서 출연을 결심했다"라며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.이어진 밸런스 게임에서도 솔직 유쾌한 매력으로 보는 이들을 사로잡았다. 특히 강민은 '얼굴 상태 최고 vs 몸 상태 최고' 고르기에서 '몸 상태 최고'를 택하며, "얼굴은 항상 좋은 것 같아서 조금 안 좋아도 괜찮지 않나?"라고 털어놓으며 현장 분위기를 유쾌하게 만드는 등 두 사람의 케미스트리를 더욱 빛나게 했다.동헌과 강민이 속한 그룹 베리베리(VERIVERY)는 다음 달 1일 2년 7개월 만에 네 번째 싱글 앨범 'Lost and Found'로 컴백한다. 최근 서울 공감센터 공감홀에서 열린 팬미팅을 매진시킨 데 이어, 일본 팬미팅 또한 매진됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr