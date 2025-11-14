'미혼모' 사유리, 자식 농사 대박났다…"子 4살에 5개 국어 구사, 아빠 없으니까" ('각집부부')

사진=사유리 SNS

사유리가 아들 젠의 근황을 전하며 '자발적 미혼모'의 고충을 털어놨다.지난 13일 방송된 tvN STORY '각집부부'에서는 김정민에게 일본어를 가르치기 위해 한국집에 방문한 사유리의 모습이 담겼다.이날 김정민은 일본어를 배우는 이유에 대해 "다섯 식구 단톡방이 있다. 난 일본어를 모르는데 일본어로 얘기하더라. 왕따 같다는 생각에 열심히 공부하는 거다. 가족들 앞에서 일본어로 떳떳하게 대화를 나누고 싶다"고 밝혔다.사유리는 김정민과 과외에 앞서 육아 이야기를 꺼냈다. 그는 아들 젠의 근황에 관해 "만 나이로 4살이고, 한국 나이로 6살"이라며 “아기 때부터 일본어로 소통했다. 일본어는 모국어다. 한국어는 한국 어린이집에 보내니 자연스럽게 배우더라”고 자랑했다. 앞서 사유리는 젠이 영어, 중국어, 스페인어를 할 수 있다고 밝힌 바 있다.김정민은 아들 셋 모두 일본어를 못 했었다며 "아내가 한국어를 너무 잘했다. 내가 20년 살아도 일본어를 못 하지 않냐. 아이들도 일본에 가기 전까진 거의 몰랐다"고 말했다.사유리는 미혼모 고충도 털어놨다. 그는 "아빠 운동회가 있었다. 젠이 아빠가 없으니까 집 근처 부동산 사장님이 아빠 대신 가줬다"고 털어놨다. 그러면서 "저만 그런 게 아닐 것 같다. 싱글맘들이 그런 일이 많이 있다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr