‘송종국 딸’ 송지아, JYP 러브콜 거절했는데…여배우 아우라는 엄청나

전 축구선수 송종국 딸 송지아가 변함없는 미모를 자랑했다.최근 송종국의 전 아내 박연수는 자신의 계정에 “새로운 폰 반가워”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송지아는 여러 소속사로부터 러브콜을 받은 만큼 연예인 아우라를 뽐낸다.한편 박연수는 홀로 딸 송지아, 아들 송지욱을 키우고 있다. 송지아는 골프 선수를 꿈꾸고 있다. 그는 JYP엔터테인먼트로부터 러브콜을 받았다고 밝혀 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr