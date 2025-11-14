사진제공=디즈니

이동욱, 김혜준이 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2로 돌아온다. 확장된 스케일과 더 화려해진 액션으로 다시 한 번 전 세계 시청자들의 마음을 훔칠 준비를 하고 있다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 이동욱, 김혜준 주연의 '킬러들의 쇼핑몰2'도 포함됐다. 이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 이동욱, 김혜준 주연의 '킬러들의 쇼핑몰2'도 포함됐다. 이 작품은 삼촌 정진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산을 지켜낸 정지안(김혜준 분)이 다시 한번 수상한 킬러들의 표적이 되며 펼쳐지는 두 번째 이야기이다. 시즌2에서는 한층 더 짜릿해진 액션과 진화한 무기들이 등장할 예정이다.'킬러들의 쇼핑몰' 시즌1은 1, 2화 공개 당시 세계 최대 규모 콘텐츠 평점 사이트 IMDB에서 평점 8.6점을 기록하며 호평 받았다. 또한 전 세계 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면, 5, 6화 공개 후 3주 연속 디즈니+ TV쇼 부문 1위를 차지한 한국을 비롯해 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르까지 아시아 5개 국가에서 톱10을 장악했다. 또한 공개 당시 아시아에서 유일하게 뉴욕타임스 베스트 TV쇼 2024 최고의 인터내셔널 TV쇼에 선정됐다. 미국 타임지 2024 올해의 한국 드라마 톱4에도 이름을 올렸다.시즌1의 성공에 대해 이권 감독은 "조금 잘될 거라고는 생각했는데, 이 정도 잘 될 거라고는 생각 못 했다"고 말했다. 이동욱은 "조금 잘될 거라고는 생각했는데, 이 정도 잘 될 거라고는 생각 못했다"고 감독의 말을 따라하면서 "이 정도로 잘 돼서 시즌2까지 하게 돼서 기쁘다"고 말해 웃음을 안겼다. 김혜준은 "저희는 대본을 봤으니까, 봤을 때부터 재밌을 거라 생각했는데, 이렇게 많은 사랑을 받을 줄 몰랐다"며 감사를 표했다.시즌1에 이어 이동욱이 과거 용병 회사 바빌론의 팀장이자 머더헬프의 운영자 정진만 역을, 김혜준이 삼촌 정진만이 남기고 간 수상한 유산 때문에 킬러들의 표적이 된 조카 정지안 역을 맡았다. 시즌2 제작 소식을 들었을 때 어땠냐는 질문에 이권 감독은 "좋았다. 시즌1에서 하지 못한 이야기들이 좀 있는데, 그걸 설명해줄 수 있는 기회가 생긴 것 같아서 만족스럽다"고 답했다. 김혜준은 "저도 좋았다"며 "시즌1에서 설명되지 못한 부분들, 저도 모르는 부분들이 어떻게 풀어져 나갈지 궁금했다. 동시에 시즌2에 지안이가 어떤 방향으로 성장해나갈까, 부담감도 생겼다"고 이야기했다.이동욱은 "조금 더 부담됐다. 시즌1이 엄청난 사랑을 받아서 시즌2가 거기 버금가는 혹은 그걸 넘는 사랑을 받았으면 좋겠다고 생각한다"고 털어놓았다. 또한 "감독님이 직접 집필하고 연출도 하기 때문에 걱정도 됐다. 새로운 이야기를 만드는 건 힘들지 않나"라며 "최대한 감독님을 도우려고 했다"고 말했다. 그러면서 "어차피 분량은 정지안이 제일 많으니까 저는 좀 마음 편하게 임했다"며 폭소를 자아냈다.죽은 줄 정진만은 시즌1 마지막에 생존 사실이 드러나 시청자들을 놀라게 했다. 비밀을 유지하기 어렵지 않았냐는 물음에 이동욱은 "힘들었다기 보다는 저희 드라마의 중요한 장치여서 잘 연기해내는 게 중요하다고 생각했다"고 밝혔다. 또한 "시즌1에서 돌아왔을 때 시청자들이 기뻐해줬고, 시즌2에서는 왜 그랬는지에 대한 이유도 나올 것"이라고 예고했다.액션 구현 과정에 대해 이권 감독은 "'킬러들의 쇼핑몰' 액션이 대규모라고 생각한 적은 없다. 짧고 임팩트 있다"며 "저는 액션신이 나오기 전에 긴장감을 최대한 끌어올릴 뿐이다. 그래서 크게 느껴질 수 있다. 하지만 시즌2에서는 훨씬 더 다채롭고 커질 예정이다"라고 설명했다. 이동욱은 "정진만의 미스터리는 시즌2까지 이어진다. 액션은 시즌1보다는 좀 더 스케일이 커지고 조금 더 화끈해지지 않을까 생각한다"라고 밝혔다.시즌1과 달라진 액션에 대해서도 이야기했다. 이권 감독은 "김혜준 배우는 총을 많이 쐈다. 대부분 저희가 공포탄으로 실제 총을 쐈다. 훈련된 모습을 보여준다. 극 중 정진만은 시즌1에서 보지 못했던 많은 고통을 겪게 되는 일이 벌어진다"라고 설명했다.김혜준은 "시즌1에서는 무에타이가 기반이 된 초보적 액션을 보여줬다면, 시즌2에서는 정진만에게 배웠던 총에 입문하면서 본격적인 총기 액션을 선보인다"고 밝혔다. 이동욱은 "저는 하던대로 했다"며 웃음을 안겼다. 이에 김혜준은 "그런데 엄청 피, 땀, 눈물이 늘어났다"고 부연했다. 이권감독은 "진만의 액션이 늘어난다"고 덧붙였다.이번 시즌에는 일본 배우 오카다 마사키, 재일교포 배우 현리가 합류했다. 이권 감독은 "바빌론이라는 드러나지 않는 존재가 시즌2에 드러나게 된다. 바빌론을 글로벌 조직으로 설정해놨는데, 오카다 마사키와 현리가 일본 바빌론 쪽에서 보낸 남매다. 둘 다 바빌론을 위해서 일하는 용병이고 전투력이 뛰어나다. 과거 진만과 좋은 인연이 있는데, 아이러니하게 진만을 잡으러 오게 된다"고 예고했다.시즌3 계획에 대해서 이권 감독은 "솔직히 잘 모르겠다. 시즌2가 잘 되고 그 다음에 생각해야 될 문제같다"라고 답했다. 이동욱은 "저희 마음대로 결정하는 게 아니라 디즈니 수뇌부들이 어떻게 생각하는지가 중요하니까"라며 웃음을 안겼다. 이어 "가장 중요한 건 시즌2의 성공 여부다. 시즌2가 성공한다면 다음 시즌도 생각해볼 수 있지 않을까"라고 말했다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr