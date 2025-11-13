사진=정다연 기자

그룹 SF9 멤버 유태양이 필모그래피에 새로운 작품을 또 하나 남겼다.13일 오후 서울 강남구 코엑스아티움에서 뮤지컬 '렌트' 프레스콜이 열렸다. 이날 행사에는 배우 이해준, 유현석, 유태양을 비롯해 진태화, 양희준, 김수하, 솔지, 조권, 황순종, 장지후, 황건하, 김려원, 김수연, 정다희, 이아름솔, 구준모 등이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'렌트'는 1996년 브로드웨이에서 첫 막을 올렸다. 푸치니의 오페라 '라보엠'(La Bohême)을 현대화한 작품으로, 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 예술가들의 치열한 삶을 그린 작품이다. 동성애, 에이즈, 마약 등 시대의 금기를 마주하며 청춘들의 진짜 목소리를 세상에 울려 퍼지게 해 세대를 넘어선 공감과 위로의 메시지를 전하고 있다.유태양은 올해 10주년을 맞은 해당 작품의 로저 역에 새롭게 캐스팅되면서 2021년부터 시작된 자신의 뮤지컬 작품 필모그래피에 또 하나의 신작을 추가시켰다.그는 "연습 시작부터 설레는 감정을 품은 채 시작했는데 연습을 하다 보니 장면 하나하나가 도전처럼, 한계를 넘어야 되는 과정처럼 느껴졌다"며 어려움을 호소했다. 그러나 유태양은 "도움도 많이 받으면서 여러 배우들과 하나씩 만들어갔다"며 "'렌트'에 합류하게 돼 영광인 것 같고, '이 역할과 잘 맞는다'는 말을 많이 해주셔서 지금은 자신감 있게 하고 있다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr