이병헌도 집에 없는데… ♥이민정, 건강 적신호

배우 이민정이 건강 적신호를 보였다.이민정은 13일 자신의 계정에 약 봉지사진과 함께 "간만에 많이 서럽네"라는 글을 적었다.이민정은 "첫째 독감, 둘째 감기…한 달 동안 촬영하면서 병수발하면서 같이 아프다"며 "심하게 넘어져서 온몸 타박상에 이제 좀 쉴 수 있나 했더니 어제부터 몸 아파서 행사 중간에 돌아와 병원 갔다가 밤새 끙끙 앓고 아침에 다시 병원행"이라고 덧붙였다.이어 "주사 맞고 추가된 약, 남편도 출장, 밥도 못 삼키겠고 일도 있고"라며 “어릴 때 엄마가 챙겨주던 게 행복한 거란다"라고 강조했다.한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했다. 2015년 아들, 2023년 딸을 품에 안았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr