한소희 소속사로 알려진 9아토엔터테인먼트와 계약을 채결한 배우 김무준이 장르를 넘나드는 변신으로 자신의 필모그래피를 탄탄히 쌓아가고 있다.김무준은 JTBC 송강 주연의 '알고있지만,'을 통해 데뷔해 'KBS2 너에게 가는 속도 493km'를 통해 현실적이면서도 솔직한 청춘의 서사를 진정성 있게 그려내며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.MBC '연인'에서는 '소현세자' 역으로 분해 묵직한 카리스마를 선보였다. 절제된 대사와 눈빛만으로 감정을 전달하며, 시대극 특유의 중후한 무게를 완벽히 소화했다. 특히 고뇌와 슬픔이 공존하는 장면에서 보여준 정제된 감정 표현은 "감정의 결을 빚는 배우"라는 호평을 끌어내며, 그해 2023 MBC 연기대상에서 남자 신인상을 받기도 했다.일본 TBS '블랙페앙 시즌2'와 '캐스터'를 통해 글로벌 시장에서도 존재감을 드러냈다. 언어의 벽을 넘어 미묘한 감정선을 표현 "글로벌 루키"라는 닉네임을 얻으며 일본 팬층까지 확보했다.김무준은 KBS Joy '오늘도 지송합니다'에서 훈훈한 비주얼에 다정함까지 갖춘 연하남의 표본 '김이안'으로, 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에서는 초보 유튜버 '고영현'을 맡아 불안과 열정 사이에서 성장해 가는 인물을 현실적으로 표현하며 김무준이 가진 감정 표현력의 폭을 다시 한번 증명했다.청춘물, 사극, 글로벌 드라마까지 섭렵한 김무준은 현재 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 첫 방송을 앞두고 있다. 극 중 고다림(안은진 분)의 20년 지기 남사친 '김선우' 역을 맡아 다림과의 관계 속에서 미묘한 감정의 균열을 경험하는 인물로 '가짜 남편'이라는 독특한 서사를 통해 현실과 감정의 경계를 넘나드는 다층적인 연기를 펼칠 예정이다.'키스는 괜히 해서!'는 12일 오후 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr