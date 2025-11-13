사진=tvN '퍼펙트 글로우'

tvN '퍼펙트 글로우'의 '샴푸가이' 주종혁이 뉴욕 현지 손님에게 '권모술수'로 통했던 과거를 발각 당한다.tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어·메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'로 시각적 즐거움와 뭉클한 휴머니티, 리얼리티의 재미까지 잡으며 뷰티 예능계에 새로운 바람을 일으키고 있다.13일 방송되는 2회에서는 영업 2일차에 돌입한 '단장즈'가 첫날 대비 두 배 많은 현지 손님들을 맞이하는 모습이 흥미진진하게 펼쳐진다. 이 가운데 '단장'의 어시스턴트 매니저로서, 센스만점 샴푸가이로 거듭난 배우 주종혁이 뜻하지 않은 위기에 봉착한다고 해 그 배경에 궁금증이 모인다.영업 첫날, '샴푸쌤'으로서 성공적인 데뷔전을 치른 주종혁은 자신감과 여유를 탑재하고 인생 두 번째 샴푸 손님을 맞이한다. 주종혁에게 샴푸를 맡긴 손님은 미국에서 플러스 사이즈 모델로 활동하고 있는 한인 혼혈 레이첼킴. 물 온도 체크부터 부드러운 두피 마사지까지, 프로페셔널한 스킬들을 여유롭게 소화하는 주종혁의 'K-손맛'에 레이첼의 감탄이 터지던 순간, 예상치 못하게 주종혁의 초보 경력이 발각되며 웃음을 자아낸다. 바로, 드라마 '이상한 변호사 우영우'를 알고 있는 레이첼의 엄마가 "이 분 변호사야"라고 귀띔한 것.레이첼이 어리둥절해 하자, 주종혁은 "맞아요. 저 사실 변호사였어요"라면서 본업을 실토하고는 "사실 당신이 내 두 번째 손님이에요. 엄청난 비밀이었는데 들켜버렸네요"라고 겸연쩍은 웃음을 터뜨려 레이첼을 배꼽 잡게 만든다는 후문이다. 급기야 주종혁은 자신의 실체를 알아버린 레이첼이 장난스레 샴푸 실력에 의구심을 드러내자 "배우 일도 좋은데, 샴푸도 좋다"라면서 진정성을 호소해 웃음을 더한다고. 이에 화기애애한 웃음꽃이 필 주종혁과 레이첼의 만남에 귀추가 주목된다.tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 이날 오후 10시 40분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr